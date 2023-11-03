Зеленський підписав закон щодо нацменшин

Закон дозволить пришвидшити європейську інтеграцію України

Президент Володимир Зеленський підписав закон про «Про національні меншини (спільноти) України». Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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«Підписав сьогодні важливий закон щодо національних спільнот. Реалізували ще один критерій для нашої євроінтеграції. Додаткові гарантії для національних спільнот в Україні, додаткові гарантії для нашого руху в Євросоюз. Продовжуємо роботу далі у виконанні рекомендацій Єврокомісії», – сказав він.

Варто зауважити що даний закон дозволить пришвидшити європейську інтеграцію України.

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Нагадаємо, 21 вересня Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про національні меншини (спільноти) України». У місцях компактного проживання нацменшин дозволені публічні заходи реклама та мовами цих меншин (окрім російської).

Зокрема, у населених пунктах, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин допускається поширення внутрішньої та зовнішньої реклами, а також реклами у відповідних аудіальних та аудіовізуальних медіа місцевої категорії, виконаної державною мовою та дубльованих мовами відповідних національних меншин.