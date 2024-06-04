Рада виключила з тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій нардепа від ОПЗЖ

Місце Віталія Борта у тимчасовій слідчій комісії щодо закупівель дронів і спорудження фортифікацій посяде Дмитро Разумков

Верховна Рада підтримала виключення народного депутата Віталія Борта від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя», з тимчасової слідчої комісії щодо закупівель дронів і спорудження фортифікацій. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 297 нардепів.

Місце Борта посяде Дмитро Разумков, який є головою міжфракційного обʼєднання «Розумна політика». Крім того, нардепи вивели з тимчасової слідчої комісії представницю «Слуги народу» Єлизавету Богуцьку, місце якої займе її однопартієць Ігор Мудрий.

Як відомо, Віталій Борт 16 січня 2014 року голосував за «диктаторські закони», які ухвалювали з грубими порушеннями задля збереження режиму Віктора Януковича.

Також нардеп кілька разів літав до окупованого Криму з Росії (у період з 2014 по 2016 рік), а у 2023 році їздив до Угорщини на зустріч з нев'їзним в Україну соратником Віктора Орбана Лорінцом Ночо. Борт туди офіційно поїхав у відрядження на шість днів, однак пробув за кордоном два місяці. Тоді Офіс генпрокурора повідомив, що розслідує кримінальне провадження «за фактом службового підроблення», але про результати розслідування досі не повідомив.

Нагадаємо, Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію щодо фортифікацій та закупівлі дронів. За відповідне рішення проголосували 277 народних обранців. До повноважень тимчасової слідчої комісії належать вивчення обставин та підготовки питань щодо:

потреб сектору безпеки і оборони у безпілотних літальних апаратах та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю безпілотних літальних апаратів;

аналізу практики розподілу, передачі, постачання та взяття на баланс безпілотних літальних апаратів військовим частинам та підрозділам ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використання коштів виділених на їх облаштування.

Як повідомлялося, депутати з України, зловживаючи системою «Шлях», тікають за кордон під виглядом «волонтерів». Хтось із них відсиджується у Польщі, хтось «волонтерить» аж у США, а дехто уже багато місяців збирає по світу «гуманітарний вантаж», який ніяк не може зібрати.