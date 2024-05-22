Парламент створив комісію з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів

Очільником комісії призначено нардепа від «Слуги народу» Миколу Задорожнього

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію щодо фортифікацій та закупівлі дронів. За відповідне рішення проголосували 277 народних обранців. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За словами Железняка, очільником комісії призначено нардепа від «Слуги народу» Миколу Задорожнього. Також до складу увійшли вісім «слуг», та по одному представнику від всіх фракцій та груп Верховної Ради.

Парламент створив тимчасову слідчу комісію з облаштування фортифікацій та закупівлі дронів фото: Telegram/Ярослав Железняк

Як зазначив нардеп, до повноважень тимчасової слідчої комісії належать вивчення обставин та підготовки питань щодо:

потреб сектору безпеки і оборони у безпілотних літальних апаратах та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю безпілотних літальних апаратів;

аналізу практики розподілу, передачі, постачання та взяття на баланс безпілотних літальних апаратів військовим частинам та підрозділам ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використання коштів виділених на їх облаштування.

Нагадаємо, у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій та виготовлення дронів.

До слова, вчора, 21 квітня, засідання парламенту призупинили через те, що депутати від двох фракцій заблокували трибуну, вимагаючи винести на голосування парламенту законопроєкт про заборону УПЦ МП та створення ТСК щодо фортифікацій і дронів.