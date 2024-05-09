Допуск журналістів до парламенту: які ЗМІ зможуть потрапити в Раду

У 2020 році журналістам закрили доступ до будівлі Верховної Ради у зв'язку з епідемією коронавірусу

Журналістів пустили лише в кулуари третього поверху без права заходити на балкон преси у залі Ради

Допуск журналістів до парламенту: які ЗМІ зможуть потрапити в стіни Ради

Скільки журналістів зможуть працювати в стінах Ради: відповідь нардепа Юрчишина

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук ухвалив рішення допустити журналістів до парламентських кулуарів. Проте кількість медійників, які зможуть працювати в урядовому кварталі столиці, може змінюватись. Про це повідомив глава парламентського Комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин в коментарі Новини.LIVE.

За словами нардепа, кількість журналістів в парламенті може зрости. «Сьогодні в кулуарах було понад 20 журналістів від різних медіа. На ротаційній основі будуть ще більше, загалом кілька сотень», — сказав він.

Водночас політик додав, що це рішення сприятиме якіснішій роботі парламенту. «Це хороший крок в напрямку вдосконалення прозорості та підзвітності парламенту суспільству. Сподіваюся, увага журналістів до роботи парламенту підвищить якість дискусій та ефективність роботи Верховної Ради», – зауважив Юрчишин.

Як зазначає видання, перед цим нардеп Володимира Ар'єва заявив, що допуск журналістів до Верховної Ради, на жаль, є профанацією.

«Журналістів пустили лише в кулуари третього поверху без права заходити на балкон преси у залі Ради і заборонили робити будь-які повідомлення до закінчення засідання парламенту», – написав Ар'єв у Facebook.

Також політик зауважив, що в будівлю дозволили зайти лише сімом ЗМІ:

UA: Суспільне мовлення;

телеканал «Рада»;

телеканал «Інтер»;

телеканал 1+1;

телеканал «Ми-Україна»;

«Українська правда»;

телеканал «Прямий».

«Перекос очевидний. За яким принципом обирали — незрозуміло. За яким обиратимуть далі — остаточно невизначено», — розповідає нардеп.

У 2020 році журналістам закрили доступ до будівлі Верховної Ради у зв'язку з епідемією коронавірусу та запровадженням карантину. Через півтора року, восени 2021 року, заборону частково послабили, але повний доступ не відновили.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про допуск журналістів у стіни парламенту в умовах дії воєнного стану. Відтак, як наголошується, представники медіа мають можливість висвітлювати діяльність Верховної Ради безпосередньо у приміщенні українського парламенту.