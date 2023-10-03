Нардеп від ОПЗЖ Борт неодноразово літав в окупований Крим через Росію – «Схеми»

Віталій Борт – з 2019-го року народний депутат 9-го скликання, член партії «Платформа за життя та мир»

На одному із рейсів з Сімферополя до Москви у червні 2015-го Віталія Борта супроводжувала його матір, яка, як з’ясували «Схеми», зрештою отримала російське громадянство

Народний депутат від партії «Платформа за життя та мир» (колишня заборонена ОПЗЖ) – Віталій Борт після 2014 року їздив в окупований Крим із території Росії. Про це йдеться у розслідуванні «Схем».

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Як зазначають розслідувачі, згідно з інформацією з російських баз даних авіаперельотів, Борт неодноразово літав з Сімферополя до РФ і так само вертався до окупованого півострова.

15 серпня 2014 року Борт, ще будучи нардепом XVII скликання, вилетів з Києва до Москви, приземлився в аеропорту «Домодєдово» і того ж дня попрямував літаком до Сімферополя. За чотири дні, 19 серпня депутат вилетів з Криму знову до столиці Росії і в той же день повернувся до Києва прямим рейсом.

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12 квітня 2015 Борт вилетів із аеропорту Ростова-на-Дону до Сімферополя. Пізніше, у тому ж році, 26 червня він літав з Сімферополя до Москви.

10 вересня 2015 року Борт знову подорожував до російської столиці прямим рейсом з Києва. За чотири дні, 14 вересня, він вилетів вже з Сімферополя до аеропорту Шереметьєво. З Москви він повернувся літаком до Києва наступного дня.

Ще один переліт напряму з Росії до Криму Борт здійснив 24 березня 2016 – з московського аеропорту «Домодєдово» до Сімферополя, про що свідчать дані баз авіаперельотів РФ.

Згідно з правилами, запровадженими у квітні 2014-го року відповідно до українських законів, в’їжджати в окупований Крим та залишати його дозволяється лише через українські контрольно-пропускні пункти.

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Водночас, як дослідили «Схеми», Віталій Борт декілька разів заїжджав в Крим з Росії або навпаки, виїжджав з окупованого півострова напряму в РФ. Під час двох з таких перельотів він ще був народним депутатом XVII скликання (до листопада 2014).

Верховна Рада запровадила адміністративну відповідальність за «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», встановивши відповідальність за це – адміністративний штраф.

На одному із рейсів з Сімферополя до Москви у червні 2015-го Віталія Борта супроводжувала його матір, яка, як з’ясували «Схеми», зрештою отримала російське громадянство. Про це свідчить витяг з автоматизованої системи «Роспаспорт», який є у розпорядженні журналістів. Урожденка Донецька, Валентина Борт отримала російський паспорт у Криму у жовтні 2019 року у місті Алушта.

Також «Схеми» з’ясували, що батько нардепа має російський податковий номер, прив’язаний до його українського паспорта.

Віталій Борт – з 2019-го року народний депутат 9-го скликання, член партії «Платформа за життя та мир» (раніше – ОПЗЖ, нині заборонена), входить до комітету Верховної Ради з питань бюджету. До цього він ще тричі обирався до парламенту: був нардепом 5-го (2006-2007 роки), 6-го (2007-2012 роки) та 7-го (2012-2014 роки) скликань Верховної Ради.

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Раніше повідомлялося, що суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Ярослав Василенко здійснив 25 подорожей до Криму з моменту його окупації та має незадекларовані апартаменти у Севастополі та Москві, оформлені на його дружину, яка є громадянкою Росії.