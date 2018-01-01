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    Політика

    Рада вирішила підтримати дітей всіх учасників бойових дій при отриманні освіти

    Підтримка буде на державному рівні
    Верховна Рада ухвалила закон № 6298 про державну підтримку учасників бойових дій та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти. За таке рішення проголосували 240 народних депутатів. Як йдеться у пояснювальній записці, відповідно до ухваленого у 2015 році закону № 425-VIII, зараз держава надає підтримку учасникам бойових дій та
    • Сьогодні, 15:16
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    Підтримка буде на державному рівні

    Верховна Рада ухвалила закон № 6298 про державну підтримку учасників бойових дій та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти. За таке рішення проголосували 240 народних депутатів.

    Як йдеться у пояснювальній записці, відповідно до ухваленого у 2015 році закону № 425-VIII, зараз держава надає підтримку учасникам бойових дій та їх дітям, але не всім. Зокрема, така допомога призначена для представників ЗСУ, Нацгвардії, проте не надається представникам добровольчих формувань, які брали участь в АТО і в подальшому були включені до складу ЗСУ, а ще учасникам бойових дій на території інших країн.

    Цей законопроект розширює перелік осіб, які мають право на підтримку держави у здобутті професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах.

    АТО Верховна Рада ЗСУ освіта закон держава
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