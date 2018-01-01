Рада вирішила підтримати дітей всіх учасників бойових дій при отриманні освіти

Підтримка буде на державному рівні

Верховна Рада ухвалила закон № 6298 про державну підтримку учасників бойових дій та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти. За таке рішення проголосували 240 народних депутатів. Як йдеться у пояснювальній записці, відповідно до ухваленого у 2015 році закону № 425-VIII, зараз держава надає підтримку учасникам бойових дій та



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Підтримка буде на державному рівні

Верховна Рада ухвалила закон № 6298 про державну підтримку учасників бойових дій та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти. За таке рішення проголосували 240 народних депутатів.

Як йдеться у пояснювальній записці, відповідно до ухваленого у 2015 році закону № 425-VIII, зараз держава надає підтримку учасникам бойових дій та їх дітям, але не всім. Зокрема, така допомога призначена для представників ЗСУ, Нацгвардії, проте не надається представникам добровольчих формувань, які брали участь в АТО і в подальшому були включені до складу ЗСУ, а ще учасникам бойових дій на території інших країн.

Цей законопроект розширює перелік осіб, які мають право на підтримку держави у здобутті професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах.