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Рада з другої спроби звільнила голову Фонду держмайна Коваля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Рада з другої спроби звільнила голову Фонду держмайна Коваля
Віталія Коваля було призначено головою ФДМУ у листопаді 2023року
фото: з відкритих джерел

Відставку Віталія Коваля з посади голови ФДМУ підтримав 261 нардеп

Сьогодні, 5 вересня Верховна Рада звільнила голову Фонду державного майна України Віталія Коваля, який напередодні подав відповідну заяву. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк

Відставку Віталія Коваля з посади голови ФДМУ підтримав 261 нардеп.

Рада з другої спроби звільнила голову Фонду держмайна Коваля фото 1

За наявною інформацією, Коваля може бути призначено міністром аграрної політики та продовольства. Ця посада залишається вакантною після того, як Миколу Сольського звільнили в травні 2024 року. До того НАБУ і САП оголосили Сольському підозру в незаконному заволодінні державною землею. Зараз обов’язки міністра виконує перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький.

До відома, Віталія Коваля було призначено головою ФДМУ у листопаді 2023року. Тоді Фонддержмайна майже два місяці був без очільника, адже попередній керівник Рустем Умєров у вересні того ж року був призначений міністром оборони України.

До потрапляння в політику Коваль був банкіром та бізнесменом. Працював у кредитному департаменті «Укргазбанку» та був співзасновником або очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях.

У 2019 році Президент України Володимир Зеленський призначив його головою Рівненської ОДА.

У 2020 році Коваль балотувався на посаду міського голови Рівного від партії «Слуга народу» , але програв вибори кандидатові від політичної партії «Європейська солідарність» Олександру Третьяку.

З 24 лютого 2022 року до 21 листопада 2023 – керівник Рівненської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, 3 вересня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про надходження заяв про відставку трьох міністрів та голови ФДМУ Віталія Коваля. Верховна Рада не змогла вчора звільнити голову Віталія Коваля, який напередодні подав відповідну заяву.

Теги: Фонд державного майна Ярослав Железняк Руслан Стефанчук президент Володимир Зеленський партії депутат Верховна Рада

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