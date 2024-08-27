Зеленський назвав три цілі, яких Україна досягла завдяки Курщині

За словами Зеленського, Курська операція вирішила питання не окупації Сумщини і не окупації Чернігівщини

Володимир Зеленський: «Курська операція кілька речей принесла. Передусім, окупація Харківщини зупинена»

Україна відвела загрозу окупації частини Харківської, Сумської та Чернігівської області завдяки просуванню ЗСУ в Курській області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час форуму «Україна 2024. Незалежність».

«Дуже вузьке коло людей знало про цю операцію», – уточнив Зеленський та зазначив, що це дуже добре.

За словами глави держави, це забезпечило операції успіх. «Безумовно є цілі, які я можу сказати. І безумовно є цілі, про які я не можу сказати. Курська операція кілька речей принесла. Передусім, окупація Харківщини зупинена. Ми мали інформацію про створення буферної зони на Харківщині, а потім на півночі, не знали конкретики, але розуміли, що Сумщина, Чернігівщина можуть бути в планах», – розповів Зеленський.

Президент повідомив, що про наміри росіян повідомляли розвідки України та країн Заходу. «Курська операція вирішила питання не окупації Сумщини і не окупації Чернігівщини. Мало того, розбила чималу кількість військ… розбила серйозне угрупування», – сказав він.

Також за словами Зеленського, безумовно операція ЗСУ на Курщині показала деякі і політичні речі. «Наприклад, показала російському суспільству, що шляхіну важливоше потішити свої амбіції, захопивши в українському місті, про яке він ніколи не чув, ніж захистити свою територію».

«Також ця операція відкриває багато речей про реальні плани шляху. Його амбіція все ж таки не захистить якогось «російськомовного населення», про яке він каже. І щодо спроможностей вже зрозуміло. Армія – то ось.

Це не війна серйозної армії, це про кількість зброї і тіл», – додав глава держави.

Як повідомлялося, що Україна зараз контролює 1294 кв км у Курській області РФ – це 100 населених пунктів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час прямого включення на форумі «Україна 2024. Незалежність».

Нагадаємо, американські офіційні особи кажуть, що мета українських військових в Курській області є потрійною: змусити Росію відвести війська зі сходу України; зруйнувати наратив про поразку на полі бою; покращити позицію України напередодні потенційних мирних переговорів. Наразі всі три цілі були досягнуті, хоча і в обмеженій мірі. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що наступ українських військ на Курську область Росії був «превентивним ударом», який дав змогу уникнути оточення українських підрозділів та окупації міста Суми.

За повідомленням CNN, наступ ЗСУ на Курщину показав, зокрема, як багато в російської армії вразливих місць. Крім того, це сигнал для союзників Києва, що Україна може змінити перебіг війни.