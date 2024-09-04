Рада провалила звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна

Віталія Коваля було призначено головою ФДМУ у листопаді 2023 року

Відставку голови ФДМУ підтримали 225 нардепів при необхідних 226

Верховна Рада не змогла звільнити голову Фонду державного майна України Віталія Коваля, який напередодні подав відповідну заяву. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відставку Віталія Коваля з посади голови ФДМУ підтримали 225 нардепів при необхідних 226.

Віталія Коваля було призначено головою ФДМУ у листопаді минулого року. Тоді Фонддержмайна майже два місяці був без очільника, адже попередній керівник Рустем Умєров у вересні того ж року був призначений міністром оборони України.

До потрапляння в політику Коваль був банкіром та бізнесменом. Працював у кредитному департаменті«Укргазбанку» та був співзасновником або очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях.

У 2019 році президент України Володимир Зеленський призначив його головою Рівненської ОДА.

У 2020 році Коваль балотувався на посаду міського голови Рівного від партії «Слуга народу», але програв вибори кандидатові від політичної партії «Європейська солідарність» Олександру Третьяку.

З 24 лютого 2022 року до 21 листопада 2023 – керівник Рівненської обласної військової адміністрації.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 4 вересня, на засіданні Верховної Ради очікується звільнення шести міністрів та голови Фонду державного майна України. Перед тим засідали профільні комітети, які мають погодити звільнення посадовців.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшла заява про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, Ростислав Шурма йде з посади заступника голови Офісу Президента. Також 3 вересня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала заяву про звільнення з посади.