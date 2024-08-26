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Масована атака на Україну: Зеленський повідомив, скільки ракет випустив ворог

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Масована атака на Україну: Зеленський повідомив, скільки ракет випустив ворог
Росія завдала масованого удару по території України
фото: пресслужба ДСНС

Володимир Зеленський: Детально, по кожному регіону, проаналізували ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту. Ухвалили відповідні рішення»

Щонайменше 127 ракет і 109 дронів запустили російській загарбники під час сьогоднішньої атаки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час засідання Ставки. 

«Ставка. Відновлення енергетики після одного з найбільших російських обстрілів. Щонайменше 127 ракет і 109 дронів. Доповіді командувача Повітряних сил Миколи Олещука, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра енергетики Германа Галущенка, голови правління «Укренерго» Володимира Кудрицького. Детально, по кожному регіону, проаналізували ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту. Ухвалили відповідні рішення», – йдеться у повідомленні.

Також глава держави повідомив, на самих об’єктах триває ліквідація наслідків, ремонт, розмінування. «Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об’єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики візьмуться за ремонт. Також не забуваємо про фронт. Була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації, зокрема оборони Покровська. Ухвалили рішення щодо додаткового посилення напрямку», – додав глави держави.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Так, у низці областей вранці було чутно вибухи. Зокрема, під удар окупантів потрапив Кривий Ріг, Кропивницький, Харків, також вибухи чули на Вінниччині.

Як відомо, о 3:08 у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Пізніше влада повідомила, що зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони працювали над їх знешкодженням.

Як повідомлялося, 26 серпня безпілотники атакували Саратовську область. За словами губернатора області Романа Бусаргіна, нібито протиповітряна оборона знищила дрони. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі.

Читайте також: Масована атака на Україну. Яка ситуація в областях станом на ранок
Теги: війна обстріл Володимир Зеленський

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