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«У війни немає відпусток»: Зеленський звернувся до союзників

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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«У війни немає відпусток»: Зеленський звернувся до союзників
Зеленський заявив про необхідність пришвидшення постачання зброї та снарядів від партнерів
фото з відкритих джерел

Зеленський закликав західних партнерів вчасно доставляти в Україну оголошені пакети військової допомоги

Надання пакетів військової допомоги Україні від західних партнерів має бути пришвидшено, оскільки у війни немає відпусток. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Заклик Зеленського відбувся на тлі того, що зараз у урядів західних країн «літні відпустки». Це припадає на момент, коли на фронті в Україні відбуваються активні бойові дії, а також продовжується операція ЗСУ в Курській області РФ.

«Щодо постачання від наших партнерів потрібне пришвидшення. Ми дуже просимо. У війни немає відпусток. Потрібні рішення, потрібна вчасна логістика оголошених пакетів», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що зараз особливо звертається до США, Великої Британії та Франції.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський уперше розповів, яке завдання виконують українські війська на території Курської області.

До слова, повідомлялося, що операцію у Курській області у Києві обговорювали понад рік.

Крім того, президент Володимир Зеленський розповів, як просувається операція ЗСУ на Курщині. 

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Теги: Володимир Зеленський президент військова допомога

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