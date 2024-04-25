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Міністр агрополітики Сольський подав у відставку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міністр агрополітики Сольський подав у відставку
23 квітня САП повідомила про підозру главі Міністерства аграрної політики та продовольства Миколі Сольському
фото з відкритих джерел

До Верховної Ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади міністра

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський написав заяву на звільнення. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«До Верховної Ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України», – написав він.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський написав заяву на звільнення
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський написав заяву на звільнення
фото: Facebook/Руслан Стефанчук

Як зазначив Стефанчук, заяву міністра буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

Раніше повідомлялося, що низка народних депутатів ініціювала звільнення Сольського з посади міністра.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики та продовольства України Миколи Сольському, якого підозрюють у заволодінні державною землею.

Згодом стало відомо, що засідання Вищого антикорупційного суду України у справі обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики Миколі Сольському перенесено. Причиною цьому стало те, що міністр повинен взяти участь у роботі Верховної Ради.

23 квітня, Національне антикорупційне бюро України заявило, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради – чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Як зазначається, до складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок.

Унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ і прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.

Читайте також: Земельна драма міністра Сольського. До чого тут Сталін?
Теги: Микола Сольський Мінагрополітики міністр Руслан Стефанчук Верховна Рада

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