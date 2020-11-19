Степанов назвав групи людей, яких вакцинують першими від Covid-19

В першу чергу будуть вакциновані від коронавірусу три групи людей

У пріоритеті ‎першого етапу щеплення — працівники галузі охорони здоров’я, зазначив Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що в першу чергу будуть вакциновані від коронавірусу три групи людей. За його словами, це люди з супутніми захворюваннями, медики та літні люди.

Про це він повідомив в ефірі «Україна 24».

«Вакцинувати в першу чергу будемо групу ризику, як за ознакою по здоров'ю, яка має супутні захворювання, також група ризику за віком – це люди, які старше 65 років. А також група ризику за професійною ознакою – це працівники сфери охорони здоров'я», – повідомив Степанов.

«У пріоритеті ‎першого етапу щеплення — працівники галузі охорони здоров’я. Люди, які щохвилини наражають себе на небезпеку, рятуючи інших», – наголосив міністр.

При цьому він повідомив, що глобальний механізм Covax виділить Україні вакцин на 20% населення.

«Коли ми говоримо про механізм Covax, ми говоримо про постачання такої кількості доз для вакцинації 8 млн осіб. Тобто 20% населення України. Якщо ми говоримо про двократне ведення вакцини, то це буде відповідно 16 млн доз», – додав він.

Нагадаємо, глобальний механізм Covax підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу.

Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

«Зараз продовжуються переговори з компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцини. 8 млн доз Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року», – зазначив прем'єр.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.