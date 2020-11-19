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    Здоров'я

    У МОЗ поки не знають, чи вакцинуватимуть тих, хто перехворів на Covid-19

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    8 млн доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року - У МОЗ поки не знають, чи вакцинуватимуть тих, хто перехворів на Covid-19
    8 млн доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року

    Поки не відомо, як довго в людини тримається імунітет до Covid-19, зазначив Ляшко

    У Міністерстві охорони здоров'я України поки не вирішили, чи будуть вакцинувати тих, хто вже перехворів на коронавірус.

    Це питання зараз обговорюють на рівні провідних вчених.

    Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

    За словами Ляшка, поки не відомо, як довго в людини тримається імунітет до Covid-19.

    «Ми не знаємо, чи будемо вакцинувати перехворілих. Це питання обговорюється на рівні всіх провідних науковців. Ми не знаємо, як довго триває імунітет у тих, що перехворіли, та скільки триматиметься імунітет після щеплення, бо третя клінічна стадія випробування вакцин триває», – заявив він.

    Нагадаємо, глобальний механізм Covax підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу

    Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

    «Зараз продовжуються переговори з компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцини. 8 млн доз Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року», – зазначив прем'єр.

    9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

    У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

    Теги: здоров'я лікар Україна щеплення імунітет населення ВООЗ коронавірус Віктор Ляшко
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