Чи здобув Путін перевагу у війні? Держдеп США зробив заяву

Росія не здобула перевагу у війні проти України на тлі захоплення Авдіївки

США вважають, що Україна продовжать добиватися прогресу у війні

Путін не здобув перевагу у війні проти України на тлі захоплення Авдіївки, а також неспроможності конгресу ухвалити масштабний пакет допомоги для українців. Про це сказав речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми не вважаємо так зовсім», – зауважив представник Держдепу у відповідь на запитання, чи вважає адміністрація США, що Росія тепер має перевагу.

Міллер погодився, що Росія в останні дні змогла захопити Авдіївку. Однак, за його словами, це сталося через те, що Україна «не змогла належним чином забезпечити озброєнням свої війська» здебільшого через відмову Конгресу продовжувати підтримку України в її боротьбі проти агресора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Проте, за його словами, Україна має значні успіхи на полі бою, особливо в Чорному морі, де вдалося відтіснити російський флот, відкрити новий судноплавний коридор, який дозволив експортувати не лише пшеницю та інші зернові, але також промислові товари.

Він нагадав, що це було неможливо для України в перші дні повномасштабного вторгнення, коли Росія заблокувала українські порти.

«Тож ми вважаємо, що вони (Україна – ред.) продовжать добиватися прогресу. І ми надалі підтримуватимемо їх в міру наших можливостей. Нам потрібен партнер у конгресі, щоб допомогти зробити це», – зауважив представник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, голова комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе виграти війну з Росією найближчим часом. Однак українська армія може взяти гору у 2025 році за відповідної підтримки з боку європейських виробників зброї.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, Сухопутні війська Росії посилили наступ у напрямку села Роботине, яке ЗСУ відбили під час контрнаступу влітку 2023 року. З того часу село залишається на лінії фронту.