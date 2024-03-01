У Херсоні прогриміли вибухи

Серія вибухів пролунала у прибережних зонах

У ніч проти 1 березня російські загарбники обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

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«Херсон під ворожим вогнем! Армія РФ обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега. Серія вибухів пролунала у прибережних зонах», – написав Мрочко.

Нагадаємо, 28 лютого ворог атакував центр Куп’янська, скинуши керовану авіабомбу (КАБ) на 500 кг. Про наслідки такого терористичного акту та про те, з якого озброєння найчастіше прилітає по Куп’янську розповів очільник міської військової адміністрації міста Андрій Беседін в інтерв’ю «Главкому».

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Триває 736 доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулося 73 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав два ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.