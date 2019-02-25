Аваков прокоментував чутки про свою можливу відставку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков Фото: Главком

«Я думаю, що ми живемо в країні, коли в нас законність вища за якісь чутки та бажання», - заявив Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі заявив про те, що виконуватиме свої обов’язки незалежно від чиїхось бажань прибрати його з посади.

Про це Аваков сказав в ефірі телеканалу «1+1».

На запитання ведучої як він може прокоментувати чутки, що нібито президент України Петро Порошенко думає про те аби відправити його у відставку, міністр відповів:

«Я думаю, що ми живемо в країні, коли в нас законність вища за якісь чутки та бажання. У нас є парламент, є уряд і я буду виконувати свої обов’язки незалежно від чуток, незалежно від бажань прибрати мене з посади, бо це комусь незручно. Вам потрібно знати одне: міністр внутрішніх справ забезпечить чесні вибори за допомоги прокурора, СБУ, бо це їх відповідальність теж».

Нагадаємо, декілька днів тому нардеп від БПП Сергій Лещенко заявив, що президент Петро Порошенко змушений буде продавити відставку глави МВС Арсена Авакова, який відмовляється співпрацювати з главою держави і готовий допомагати Юлії Тимошенко.

У п'ятницю ввечері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поширив екстрене повідомлення на Facebook. Нібито проти нього готують провокацію, яка буде полягати в тому, що на його рахунки в Україні та Італії переведуть велику суму грошей мало не з Росії.