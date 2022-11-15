Молдова постраждала внаслідок ракетних ударів по Україні: деталі

Спину наголосив, що самі лінії внаслідок ударів РФ по Україні не були пошкоджені, але були автоматично відключені з метою безпеки

У Молдові розпочалися масові відключення електроенергії через російські ракетні удари по українській енергосистемі, повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку республіки Андрей Спину.

«Після російського бомбардування української енергосистеми протягом останньої години одну з ліній електропередачі, що забезпечує транспортування електроенергії для нашої країни, було відключено в автоматичному режимі. Це призвело до масових відключень електроенергії по всій країні», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Спину наголосив, що самі лінії внаслідок ударів РФ по Україні не були пошкоджені, але були автоматично відключені з метою безпеки. Оператор енергомережі Moldelectrica працює над відновленням енергопостачання.

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Як відомо, російські загарбники сьогодні, 15 листопада, здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Прильоти зафіксовано у столиці та ще дев’ятьох областях.

На тлі масованої ракетної атаки президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Глава держави закликав громадян берегти себе. Президент також закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги. За словами Володимира Зеленського, ворог запустив 85 ракет.