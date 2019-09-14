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    Політика

    Разумков заперечив припущення Порошенко щодо зв’язку розпуску ЦВК з ймовірними виборами в ОРДЛО

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    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков - Разумков заперечив припущення Порошенко щодо зв’язку розпуску ЦВК з ймовірними виборами в ОРДЛО
    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков
    Фото: Главком

    Спікер упевнений, що місцеві вибори на Донбасі повинні проходити за законами України

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заперечує зв'язок між розпуском Центральної виборчої комісії та планами провести вибори в окупованих Росією районах Донецької і Луганської областей. Про це він сказав в кулуарах 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає видання LB.ua.

    «Ніяк не пов'язано з місцевими виборами. Я впевнений, що вчора Пристайко пояснював свою позицію», - сказав Разумков.

    «Зрозуміло, що вибори на території України повинні відбуватися за законами України», - додав спікер парламенту.

    Нагадаємо, 13 вересня Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна хоче провести наступні місцеві вибори не тільки на контрольованій території, але і на окупованому Донбасі.

    Після цього п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що «несподівана заміна комісії може бути пов'язана саме з цим».

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