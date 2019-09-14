Разумков заперечив припущення Порошенко щодо зв’язку розпуску ЦВК з ймовірними виборами в ОРДЛО



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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков Фото: Главком

Спікер упевнений, що місцеві вибори на Донбасі повинні проходити за законами України

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заперечує зв'язок між розпуском Центральної виборчої комісії та планами провести вибори в окупованих Росією районах Донецької і Луганської областей. Про це він сказав в кулуарах 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає видання LB.ua.

«Ніяк не пов'язано з місцевими виборами. Я впевнений, що вчора Пристайко пояснював свою позицію», - сказав Разумков.

«Зрозуміло, що вибори на території України повинні відбуватися за законами України», - додав спікер парламенту.

Нагадаємо, 13 вересня Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна хоче провести наступні місцеві вибори не тільки на контрольованій території, але і на окупованому Донбасі.

Після цього п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що «несподівана заміна комісії може бути пов'язана саме з цим».