Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини

Наразі триває робота рятувальних та відновлювальних служб

Внаслідок атаки ворожих дронів-камікадзе в ніч на суботу на Одещині завдано суттєвих руйнувань об’єктам енергетичної інфраструктури, без електропостачання лишилися тисячі споживачів. Про це повідомила Одеська міська рада із посиланням на на Оперативне командування «Південь».

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«Вночі ворог атакував південь країни дронами-камікадзе. Продовжуючи техногенний терор, поцілив по об'єктах енергетичної інфраструктури на Одещині, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електрики тисячі споживачів. Інформації про постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Наразі триває робота рятувальних та відновлювальних служб.

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Повітряні сили в ніч на суботу збили 10 із 15 ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.