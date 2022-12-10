Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини
фото ілюстратичне з відкритих джерел

Наразі триває робота рятувальних та відновлювальних служб

Внаслідок атаки ворожих дронів-камікадзе в ніч на суботу на Одещині завдано суттєвих руйнувань об’єктам енергетичної інфраструктури, без електропостачання лишилися тисячі споживачів. Про це повідомила Одеська міська рада із посиланням на на Оперативне командування «Південь».

«Вночі ворог атакував південь країни дронами-камікадзе. Продовжуючи техногенний терор, поцілив по об'єктах енергетичної інфраструктури на Одещині, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електрики тисячі споживачів. Інформації про постраждалих немає», – йдеться у повідомленні. 

Наразі триває робота рятувальних та відновлювальних служб. 

 Повітряні сили в ніч на суботу збили 10 із 15 ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

Читайте також: Олександр Харченко: Сподіваюсь, що російські енергетики опиняться у Гаазі
Теги: ворог робота Одеса

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини
Три посадовці Одеської мерії отримали підозри
Три посадовці Одеської мерії отримали підозри
П'ять діб без світла. Одесити вийшли на акцію протесту (відео)
П'ять діб без світла. Одесити вийшли на акцію протесту (відео)
СБУ затримала в Одесі подружжя російських шпигунів
СБУ затримала в Одесі подружжя російських шпигунів
Полював за «Нептунами»: СБУ затримала в Одесі російського агента
Полював за «Нептунами»: СБУ затримала в Одесі російського агента
Немає тепла та води. Наслідки російських атак по Одесі
Немає тепла та води. Наслідки російських атак по Одесі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
«Змушувала скидати вишиванку і мити нею підлогу Кремля». Арестович напав на Меркель
60K
Божий знак? Митрополит Онуфрій розлив чашу з причастям
50K
У Лаврі пролилась кров Христова
23K
Заява Меркель про Мінські угоди викликала істерику в Лукашенка 
18K
СБУ прийшла з обшуками до найвпливовішого єпископа Московської церкви в Україні – ЗМІ
18K
РФ може зупинити війну вже сьогодні: США пояснили, що чекають від Путіна

Новини

Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
Вчора, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
Вчора, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
Вчора, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
Вчора, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
8 грудня, 07:01

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту