Рішення про дозвіл Україні бити по російських аеродромах уже готуються – Кулеба

Рішення, які дозволять знищувати російські бомбардувальники, рано чи пізно будуть ухвалені

Україна з часом отримає дозвіл на завдання ударів по російських бомбардувальниках зброєю, наданою західними партнерами

Рішення щодо надання Україні дозволу використовувати західну зброю для ударів по російських аеродромах вже готуються. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю LRT.

«Що стосується рішень, які дозволять нам знищувати російські бомбардувальники, то вони вже готуються. Так що ми над цим працюємо. Я впевнений, що ці рішення будуть ухвалені. Це лише питання часу», – зазначив Кулеба.

Він зауважив, що єдиний спосіб захиститись від російських атак керованими авіабомбами – це знищувати бомбардувальники на аеродромах та в повітрі.

«Бо загроза від цих бомбардувальників незмірно велика. Ми не можемо перехопити керовану бомбу просто в повітрі. Отже, єдиний спосіб уникнути цього – знищити бомбардувальник. Ми можемо зробити це, вражаючи літаки на аеродромах або збиваючи літаки в повітрі», – зауважив глава МЗС.

Міністр підкреслив, що для знищення бомбардувальників Україні потрібні ракети великої дальності або достатня кількість систем протиповітряної оборони, щоб мати можливість збивати літаки в повітрі.

«Рано чи пізно це станеться. Ми просимо наших партнерів зробити так, щоб це сталося якнайшвидше», – додав Кулеба.

Як повідомлялося, Кулеба назвав два найважливіших рішення, які можуть змінити ситуацію на фронті.

Нагадаємо, якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань. Про це заявив помічник Держсекретаря з питань Європи Джеймс О'Браєн на слухання в Комітеті Палати представників з міжнародних відносин.