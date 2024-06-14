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Від початку війни «Метінвест» спрямував майже 7 млрд грн на підтримку ЗСУ та населення

Волонтерська ініціатива
Дарія Демяник
glavcom.ua
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Від початку війни «Метінвест» спрямував майже 7 млрд грн на підтримку ЗСУ та населення
Компанія налагодила системне постачання на фронт техніки й обладнання
фото: metinvestholding.com

Майже 7 мільярдів спрямував «Метінвест» Ахметова на допомогу ЗСУ та українцям

Від початку повномасштабної війни «Метінвест» спрямував на допомогу Україні та її громадянам 6,9 млрд грн, з яких понад 3,4 млрд грн – на потреби армії у межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова. Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

«У межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова «Метінвест» надав допомогу захисникам на суму понад 3,4 млрд грн, і став найбільшим приватним донором армії. Випуск сталевих виробів компанія розпочала у 2022 році, зокрема – налагодила технологію виробництва спецсталі для бронепластин – головних складників бронежилетів», – сказано у повідомленні.

Крім цього, бійців на фронті захищають понад 370 спеціальних мобільних укриттів-«криївок» - це ще одна розробка «Метінвесту». Також Група налагодила виробництво підземних командних пунктів, кожен із них складається з 5-6 мобільних бункерів.

«Сталевий Фронт долучився до будівництва вже 55 взводних опорних пунктів загальною протяжністю понад 80 км на Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках театру бойових дій. Будівництво захисних фортифікаційних споруд першої та другої лінії оборони активізувалося у грудні 2023 року у координації з Міністерством оборони України та взаємодії з інженерними військами», – кажуть у «Метінвесті».

Також компанія налагодила системне постачання на фронт техніки й обладнання: оборонці отримали вже майже 5 тис. розвідувальних дронів, 2 тис. одиниць високоточної військової оптики, 450 систем резервного живлення, 875 одиниць комунікаційного обладнання, понад 520 автівок різного призначення та 1,4 млн літрів пального для їхнього заправлення. Також Метінвест велику увагу приділяє соціальним програмам та вирішенню гуманітарних потреб українців.

Більшість допомоги надходить у межах гуманітарного проєкту «Рятуємо життя», до якого долучилося 10 фондів і громадських організацій, а також понад 250 компаній-донорів з усього світу. Загальна сума допомоги за всіма напрямами роботи становить понад 430 млн грн – власних та залучених від донорів коштів. Підтримку проєкту вже відчули понад пів мільйона людей. В Україну доставлено 4 200 тонн продуктів, засобів особистої гігієни й речей першої потреби. А лікарні забезпечено медикаментами та обладнанням на 9,5 млн грн. Важливий напрям роботи «Рятуємо життя» – фізична та психологічна реабілітація постраждалих через війну українців.

Завдяки партнерствам гуманітарного проєкту програму протезування на різних етапах проходять понад 100 осіб – військовослужбовців і цивільних. Також проєкт допомагає забезпечити унікальним обладнанням для ранньої вертикалізації пацієнтів 10 реабілітаційних центрів України. А у жовтні 2023 року «Рятуємо життя» став одним з організаторів проведення понад 30 реконструктивних операцій на обличчі та шиї для поранених на війні захисників України.

Теги: волонтер українці Україна фронт

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