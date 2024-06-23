Сили оборони уразили пункт управління мотострілецького полку на території РФ

Повітряні сили ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога

Захисники поцілила у ворожу ціль у населеному пункті Нехотіївка на Білгородщині

Сили оборони України атакували пункт управління мотострілецького полку на території Білгородській області РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

Повітряні сили Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога, що розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Білгородської області РФ.

«За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена», – відзвітували оборонці.

Нагадаємо, що Сили оборони України в ніч на 21 червня знищили місце зберігання «шахедів» і супутню інфраструктуру в Краснодарському краї РФ.

Як повідомлялося, у ніч на 21 червня безпілотними авіаційними комплексами атаковано Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Окрім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників в Брянській області та тимчасово окупованому Криму.