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«Почувався чужим у тилу»: військовий розповів, чому після поранення повернувся на фронт

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Почувався чужим у тилу»: військовий розповів, чому після поранення повернувся на фронт
Антон Смецький (ліворуч) отримав нагороду за відвагу в бою
фото: facebook / Антон Смецький

«Дивно спостерігати: люди всі у кафе сидять, ресторанах, на дискотеках, у них своє життя. Їм взагалі на все наср*ти»

На українських військових після повернення з фронту може очікувати байдужість від цивільних осіб, а на поранених бійців – відсутність зручностей для безперешкодного пересування містом. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів хореограф, воїн ЗСУ Антон Смецький.

Захисник доєднався до лав Збройних сил у 2022 році, проте у 2023 отримав поранення, після якого довелося ампутувати кінцівку. Недивлячись на це, Смецький повернувся на фронт, адже «почувався чужим у тилу».

За його словами, воїнам не вистачає людської поваги у цивільному житті: «Нас намагаються постійно кудись відсунути вбік – щоб просто ніхто нас, таких інвалідів війни, не бачив. При цьому показують, що усе начебто добре у державі. Одного разу було: йду на зупинку маршрутки, а переді мною розбігаються всі хлопці – думали, мабуть, що я з ТЦК. Та це ж смішно! Кричав їм навздогін: я свій, нікуди не тікайте, все нормально», – розповідає захисник.

Військовий зауважує, що досить дивно спостерігати, як люди проводять час у кафе, ресторанах чи дискотеках.

Також, на думку Смецького, варто автоматизувати всі процеси із довідками до документами, так як це забирає багато часу та сил у військових.

«Зрештою, і грошей не дають пораненим із бюджету, виводять поза штат. Все роблять, тільки б не платити те, що людині належить», – пояснює захисник.

Окремо Антон Смецький наголосив на необхідності пандусів чи інших зручностей для людей з інвалідністю, аби людина могла за потреби дістатися, куди їй необхідно.

До слова, 19 травня під час концерту «Національна легенда». Мирослав Вантух», у статусі запрошеної зірки виступила народна співачка України Ірина Білик. Артистка після виконання пісні «Цвіте терен» запросила на сцену танцівника і хореографа Антона Смецького, який раніше співпрацював і з Білик, і з іншими артистками. Воїн піднявся до співачки з букетом квітів. Колишній танцівник вийшов на сцену на протезі і з паличкою – під час бойових дій захисник України наступив на міну і втратив ногу.  

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Теги: ветеран фронт

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