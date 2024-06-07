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Окупанти просуваються на кількох напрямках: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
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Окупанти просуваються на кількох напрямках: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Окупанти активізувалися в районі кордону Донецько-Запорізької області

Російські загарбники атакують по всій лінії фронту. Зокрема російські сили просунулися поблизу Куп’янська, Часового Яру, Авдіївки, Донецька і Кринок. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські війська не проводили наступальних операцій біля Липців 6 червня. Водночас російські сили нещодавно просунулися поблизу Вовчанська. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 червня, показують, що російські сили нещодавно просунулися в межах Стариці.

Російські сили нещодавно просунулися на південний схід від Куп’янська під час продовження наземних атак уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 червня, показують, що російські сили просунулися на північний захід від Іванівки.

Окупанти нещодавно просунулися на Сіверському напрямку на тлі продовження російських наземних атак у цьому районі 6 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 червня, показують, що російські сили нещодавно просунулися на південний схід від Білогорівки.

Війська РФ нещодавно просунулися поблизу Часового Яру на тлі наступальних операцій Росії в цьому районі 6 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 червня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Часового Яру на східній стороні каналу Сіверський Донець-Донбас.

Російські війська здійснили підтверджене просування на північний захід від Авдіївки, ймовірно, протягом минулого тижня на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі 6 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 червня, показують, що російські війська просунулися на східну околицю Новоолександрівки.

Російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на південний захід від Калинового (на північ від Авдіївки), хоча ISW не знайшло візуального підтвердження цієї заяви. На кадрах, опублікованих 6 червня, видно, як українські сили відбивають російську механізовану атаку чисельністю приблизно в один взвод поблизу Очеретиного (на північний захід від Авдіївки).

6 червня російські війська продовжували наступальні операції на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Бої тривали на захід від міста Донецьк поблизу Красногорівки та на південний захід від міста Донецька поблизу Парасковіївки.

Російські сили нещодавно просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області на тлі продовження російських наземних атак у цьому районі 6 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 червня, показують, що російські сили нещодавно просунулися на південний захід від Урожайного. Генштаб ЗСУ повідомив, що 6 червня російські війська активізувалися в районі кордону Донецько-Запорізької області.

Росіяни продовжували обмежені наземні атаки на заході Запорізької області 6 червня, але підтверджених змін на лінії фронту не було. 5 і 6 червня російські війська продовжували наземні атаки поблизу Роботиного, Вербового (на схід від Роботиного) та Малої Токмачки.

Окупанти нещодавно незначно просунулися на лівому березі Дніпра поблизу Кринок, де тривали бої. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 червня, показують, що російська піхота досягла північного берега річки Кринка (невелика річка на північ від Кринок на східному березі річки Дніпро), перш ніж український безпілотник вдарив по групі піхоти

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Теги: Генштаб безпілотник війна фронт

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