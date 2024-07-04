Кулеба назвав два найважливіших рішення, які можуть змінити ситуацію на фронті

Кулеба сказав, що збільшення постачання боєприпасів змінить ситуацію у війні РФ проти України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що одне з рішень, яке змінить ситуацію на фронті, є знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі. Про це він розповів в інтерв'ю LRT.

«Якби мені довелося назвати два ключові рішення, які необхідно ухвалити, щоб переломити тенденцію, я б згадав знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі», – сказав міністр закордонних справ.

Кулеба додав, що другим рішенням, яке змінить ситуацію у війні є збільшення постачання боєприпасів.

«Друге рішення, про яке всі говорять місяцями і роками, над яким працюють місяцями і роками – це збільшення постачання боєприпасів. Якщо ми захистимо наші сили від керованих Росією бомб, якщо в нас буде достатньо артилерії та боєприпасів для знищення рухомих російських колон і підрозділів, що рухаються, це буде величезною інвестицією у зміну тенденцій на полі бою», – сказав представник МЗС.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що далекобійна зброя могла б змінити хід війни в Україні. Наявність сучасного далекобійного озброєння допомогло б українським силам просуватися на фронті.