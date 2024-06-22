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WP: США встановили обмеження на удари по території РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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WP: США встановили обмеження на удари по території РФ
Дозвіл ЗСУ завдавати ударів по військових об'єктах у Росії зброєю США «виразно змінив ситуацію»
фото з відкритих джерел

Українські військові сумніваються, що вони мають таку свободу дій, про яку говорять у Пентагоні та Білому домі

Сполучені Штати обмежили використання американської зброї для ударів по Російській Федерації. ЗСУ заборонено атакувати об'єкти на відстані понад 100 км від кордону і бити по ключових російських аеродромах. Про це пише The Washington Post.

За словами неназваного представника українського Міноборони, дозвіл ЗСУ завдавати ударів по військових об'єктах у Росії зброєю США «виразно змінив ситуацію». Однак дальність і категорія зброї недостатні для досягнення бажаного результату.

Водночас, американські чиновники заперечили існування таких обмежень, але не уточнили відстань, на яку дозволили українським військовим бити зброєю США.

«США погодилися дозволити Україні вести вогонь з американської зброї по Росії через ділянку кордону, де російські війська намагатимуться захопити українську територію. Йдеться не про географію чи певний радіус. Однак якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, Сили оборони можуть завдати удару у відповідь по військах, що атакують її з-за кордону», – заявив речник Пентагону Чарлі Дітц.

Він додав, що Києву дозволено використовувати поставлені США системи ППО для завдання ударів по російських літаках, якщо ті збираються відкрити вогонь українським повітряним простором.

Проте, як пише видання WP, українські військові сумніваються, що вони мають таку свободу дій, про яку говорять у Пентагоні та Білому домі.

Нагадаємо, українські військові можуть використовувати ракети більшої дальності, надані США, для нанесення ударів по цілях усередині Росії, а не тільки на лінії фронту поблизу Харкова – якщо вони діють у порядку самооборони. Про це заявив прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

До слова, Україна останнім часом вже використала американську зброю для ударів по території Росії після того, як Сполучені Штати оголосили про дозвіл це робити.

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Теги: США зброя військові системи ППО

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