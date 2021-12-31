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    Думки вголос

    Головне свято для «Слуг Народу» та «Кварталу»

    Багато українців дивляться телевізор, який продукує ідеологію&nbsp;&laquo;какаяразница&raquo; - Головне свято для «Слуг Народу» та «Кварталу»
    Багато українців дивляться телевізор, який продукує ідеологію «какаяразница»
    фото з відкритих джерел

    Серіал «Свати» покажуть на Росії-1 і на 1+1

    Новий Рік став радянським замінником святкування Різдва. Таким атеїстично-комуністичним початком усього нового і прощання зі старим. Навіть колядки під цю нову «релігію» змінили.

    Замість «Син Божий народився» почали співати «Новий рік народився» на ту саму мелодію.

    Для «Слуг Народу» і «Кварталу» це теж головне свято.

    І саме тому у Новий Рік вони вирішили одночасно показати свій серіал «Свати» на державному каналі агресора Росії-1 і на 1+1.

    Серіал, спродюсований компанією нашого президента цілком у дусі російської пропаганди глузує з українців і створюється за участю росіян, які підтримали окупацію і антиукраїнську війну.

    Можна після цього хоч зранку до вечора ініціювати «патріотизм» на засіданнях РНБО і в указах.

    Справді дивно. Байден говорить з Путіним про зупинку агресивних планів війни проти України, Зеленський просить у Заходу санкцій і у той самий час його компанія бере путінські гроші за серіали і проводить з путінськими каналами спільні антиукраїнські прем’єри!!!

    І так четвертий рік поспіль!!!

    Не дивно, що про Україну будуть говорити без таких українських «лідерів», яким немає довіри!

    Як це зупинити? Нарешті зрозуміти, що обирати потрібно думаючи, а не сміючись, щоб потім не плакати. І підтримати рух

    #заТБукраїнською

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    Джерело: блог Миколи Княжицького

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    Теги: телебачення гроші скандал серіал патріотизм дом
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    Головне свято для «Слуг Народу» та «Кварталу»