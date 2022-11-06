РНБО заплатила космічну суму клерку, якого звільнили в часи Януковича

Позивача, як і близько 100 інших працівників, було звільнено з РНБО у 2011 році

Судовий процес тривав 11 років

Верховний суд підтвердив рішення суду першої інстанції щодо незаконного звільнення заступника керівника управління фінансової безпеки апарату Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Владислава Іващенка. Також суд стягнув з апарату РНБО на користь позивача 4,64 млн грн у вигляді середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на судовий реєстр.

У середині липня 2011 року тодішня секретарка РНБО Раїса Богатирьова звільнила Іващенка із займаної посади. Підставою послужив указ президента-втікача Віктора Януковича, затвердивши нову граничну чисельність працівників Ради нацбезпеки. Згідно з цим документом, було скорочено близько 100 посад.

При цьому, як визнали суди, роботодавець, звільняючи Іващенка, не запропонував йому альтернативних посад. На той час у РНБО єдиним вакантним місцем була посада прессекретаря.

Крім цього, позивач, дізнавшись про скорочення, попросив призначити на посаду завідувача юридичним відділом. Але керівництво РНБО на це місце взяло іншу людину.

Суди дійшли висновків, що роботодавець не запропонував позивачу вакантні посади, які той може обіймати, відповідно до своєї кваліфікації. Це ж стосувалося також посад, які є нижчими від тієї, яку займав Іващенко на момент звільнення. Отже, РНБО допустила порушення норм Кодексу законів про працю України при звільненні позивача, вважали суди.

Звідси Феміда визнала незаконним та скасувала розпорядження секретаря РНБО від 10 червня 2011 року про звільнення Владислава Іващенка з посади заступника керівника управління фінансової безпеки. Окремо суди зобов’язали РНБО поновити позивача на займаній посаді з 16 липня 2011 року і виплати компенсацію у розмірі 4,64 млн грн.

дані державного вебпорталу Spending

14 вересня 2022 року Окружний адміністративний суд Києва розглянув заяву від Ради нацбезпеки стосовно розстрочення виплати компенсації Іващенку. У ній йшлося, що наразі немає можливості перерахувати повну суму позивачу. Адже ці гроші на відшкодування не закладалися до держбюджету. Окремо можуть виникнути проблеми зі своєчасною виплатою заробітних плат працівникам РНБО.

З огляду на це суд затвердив графік розстрочки відшкодування: до 31 жовтня – 2 млн грн, до 31 листопада – 2 млн грн, до 31 грудня – 609,7 тис. грн.

Водночас, за відомостями державного вебпорталу Spending, 2 листопада Рада нацбезпеки і оборони перерахувала Владиславу Іващенку 4,6 млн грн.