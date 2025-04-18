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Росія атакувала українські міста в Страсну п’ятницю: реакція Зеленського

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія атакувала українські міста в Страсну п’ятницю: реакція Зеленського
Росія знову вдарила по Харкову
фото: ДСНС Харківщини

Зеленський: Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких

Сьогодні, 18 квітня, окупанти вдарили по низці українських міст. Володимир Зеленський назвав це «знущаннями над нашими людьми та містами». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента.

«Саме так Росія почала цю Страсну п’ятницю – балістикою, крилатими ракетами, «шахедами» – знущаннями над нашими людьми та містами. Ракетний удар по Харкову, просто по місту. Пошкоджені десятки звичайних будинків, підприємство, машини. Близько 70 людей постраждали, серед них п’ятеро дітей, наймолодшій, Валерії, 2 роки всього. Всі поранені отримали необхідну допомогу. На жаль, одна людина загинула», – йдеться у повідомленні.

Росія атакувала українські міста в Страсну п’ятницю: реакція Зеленського фото 1

Також президент зауважив, що окупанти вдарили по Сумах: «Одна з мішеней – звичайне виробництво хліба, звичайне підприємство, яке десятиліттями працює для міста. На жаль, одна людина була вбита цим ударом. Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких».

Росія атакувала українські міста в Страсну п’ятницю: реакція Зеленського фото 2

«Були також російські удари по Дніпровщині, Київщині, Миколаївщині, Донеччині. Наші рятувальники, медики, інші екстрені й спеціальні служби – всі реагують, усі допомагають. Дякую кожному й кожній, хто рятує людей і відновлює умови для життя в містах і селах України», – наголосив Зеленський.

Росія атакувала українські міста в Страсну п’ятницю: реакція Зеленського фото 3

Президент додав: «Вдячність кожному з наших партнерів, хто допомагає захищати Україну. Кожен оборонний пакет має значення, всі системи ППО, достатня кількість ракет для ППО – все це дійсно допомагає».

Нагадаємо, що російські терористи сьогодні зранку вдарили по густонаселеному району Харкова. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок російських ударів по Харкову 74 людини зазнали поранень.

Також російська армія вдарила на світанку по місту Суми. В.о. міського голови Артем Кобзар повідомив, що усі три «шахеди» влучили в одне приміщення.

До слова, у ніч на 18 квітня Київщину атакували російські безпілотники, в області працювали сили ППО. Повідомляється, що постраждалих серед населення та влучань в критичну інфраструктуру не було.

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Теги: Харків Суми війна Володимир Зеленський

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