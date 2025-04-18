Армія РФ обстріляла Суми «шахедами», є жертва

Внаслідок російського удару загинув чоловік

Російська армія вдарила на світанку по місту Суми. В.о. міського голови Артем Кобзар повідомив, що усі три «шахеди» влучили в одне приміщення, передає «Главком».

Будівля зазнала пошкоджень, зруйновано дах. Попередньо відомо про одного загиблого. Ще одна людина звернулася по допомогу до медиків.

Усі відповідні служби працюють на місці події.

13 квітня Росія здійснила ракетний обстріл міста Суми, використавши дві балістичні ракети типу «Іскандер-М» з касетними боєприпасами. Атака сталася вранці, коли місцеві жителі відвідували церкви на Вербну неділю.

Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше 36 осіб, серед яких двоє дітей. Ще 119 осіб отримали поранення, зокрема 15 дітей.