У популярних магазинах Польщі зʼявилися набори для виживання

Поляки активно готуються до можливої війни з Росією, тож навіть змінюють асортимент у магазинах

Мережа популярних у Польщі супермаркетів почала продаж рюкзаків, які можна розглядати як евакуаційні комплекти на випадок війни чи інших надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на inPoland.

«У польських магазинах Biedronka з’явилася нова пропозиція, яка може стати в пригоді в екстрених ситуаціях. Спеціальні рюкзаки, на перший погляд, підготовлені для виживання в умовах катастроф або війни, їх комплектація вже привернула увагу споживачів», – пишуть журналісти.

Новий рюкзак, що продається в інтернет-магазині, містить набір предметів, які мають забезпечити виживання в екстрених умовах. Серед них – ліхтарик з режимом SOS, розпалювач для вогню, термоспальник з карабіном і свистком. Таке спорядження є корисним у ситуаціях, коли потрібно швидко знайти вихід з лісу або іншої небезпечної місцевості. Рюкзак коштує 129 злотих (1380 грн).

Хоча у описі рюкзака немає чіткої вказівки, що це «евакуаційний рюкзак», його комплектація нагадує інструкції з підготовки до евакуації, які недавно з’явилися на сайті Урядового центру безпеки Польщі (RCB). Рюкзак має різноманітні аксесуари, які можуть бути корисними в умовах евакуації або виживання в природних умовах.

Попри те, що в Україні та Польщі є багато офіційних рекомендацій щодо підготовки до евакуації, ці рюкзаки можуть стати зручним та доступним варіантом для багатьох, зазначають журналісти.

Раніше міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі закликало громадян республіки зробити запаси на три дні автономного виживання. Це необхідно на випадок кризових ситуацій.

До слова, Єврокомісія також вважає, що всі європейські домогосподарства повинні мати запаси води, медикаментів, батарейок та продуктів, щоби протриматися протягом 72 годин без зовнішньої допомоги у разі кризи.