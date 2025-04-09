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Масований обстріл дронами. Рятувальники показали наслідки атаки РФ по Харкову

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Масований обстріл дронами. Рятувальники показали наслідки атаки РФ по Харкову
Увечері 8 квітня росіяни вдарили по Харкову
фото: ДСНС

Внаслідок атаки постраджали люди

Увечері 8 квітня росіяни завдали масованого обстрілу ударними безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ’янському районах Харкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Окупанти влучили у цивільні підприємства, складські та виробничі будівлі та СТО. Сталося шість осередків займання. Загальна площа пожежі понад 1200 м кв.

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За попередніми даними дві людини постраждали.

Масований обстріл дронами. Рятувальники показали наслідки атаки РФ по Харкову фото 1
Масований обстріл дронами. Рятувальники показали наслідки атаки РФ по Харкову фото 2

На місці події працюють підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики та комунальні служби.

Масований обстріл дронами. Рятувальники показали наслідки атаки РФ по Харкову фото 3
Масований обстріл дронами. Рятувальники показали наслідки атаки РФ по Харкову фото 4

Нагадаємо, що окупанти атакували дронами Харків та Дніпро. У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів. На місці останніх влучань пожежа, написав мер Харкова Ігор Терехов.

У Дніпрі внаслідок ударів є постраждалі, одна з них у важкому стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Також у ніч на 9 квітня Росія масовано атакувала дронами Краматорськ у Донецькій області. Внаслідок ударів є постраждалі, серед них – дитина.

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Теги: Харків війна ДСНС

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