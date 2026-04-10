Страсна п'ятниця 2026: листівки, привітання у віршах і прозі

Щирі привітання на Страсну п'ятницю українською мовою

Страсна п’ятниця – найсумніший день для всіх вірян. Цього дня Ісус Христос був страчений на Голгофському хресті. У цей день християни моляться бути смиренними та пам’ятати про жертву, яку наш Спаситель приніс за всіх нас.

Багато хто задається питанням, чи можна вітати Ісуса у Страсну п’ятницю. Так – можна, адже це не тільки найсумніший день для християн, а й день спасіння всього людства, а тому можна привітати один одного. Кожне привітання нагадує християнам про жертовність їхнього Спасителя та потребу жити краще, чистіше та довіряти Божому милосердю навіть у найскрутніші хвилини.

Привітання у прозі на Страсну п’ятниця 2026

Сьогодні, у Страсну п’ятницю, бажаю вам чесності, духовного очищення та спокою в душі. Нехай ваші дії будуть наповнені добром, а серце — миром і любов’ю. Згадайте про значення цього дня і зверніться до духовних цінностей.

Вітаю зі святом! У Страсну п’ятницю бажаю чесноти, праведності, духовного очищення і каяття. Нехай благими будуть дії і помисли, нехай пробачать оточуючі, нехай світом і любов’ю наповняться серця. Добра вам, прощення, любові!

Нехай у цей день ваша віра стає міцнішою, а душа – чистішою. Бажаю вам відчути благодать і мир, які приносить це свято. Нехай ваші молитви будуть прийняті, а серце наповниться радістю.

У Страсну п’ятницю бажаю стати міцнішим вірою, добрими душею, більш чуйні серцем. Нехай кругом буде мир і благодать, за які Ісус без краплі жалю віддав своє життя, нехай кожен день приносить радість, щастя і кохання, хай кожен вечір дає можливість щиро покаятися і відкрито помолитися.

У сьогоднішній день всі віруючі християни згадують про страсті Ісуса Христа, Який помер за наші гріхи на хресті. Нехай же пам’ять нагадує не тільки про біль Спасителя, а й про те, що гріхи людей були прощені Його жертвою. І всім нам варто задуматися сьогодні про те, що це означає для кожного з нас.

Сьогодні великий день став днем великої скорботи, бо грішна природа людини перешкодила прийняттю істини – Син Божий прийняв великий борошна за наші з вами гріхи. У такий багатозначний день хочеться побажати всім ще раз заглянути в своє серце, попросити вибачення, щиро покаятися. Гріхи всього світу змиті Кров’ю Святою, подякуємо ж Господа в молитвах за це.

Нехай в Страсну п’ятницю все погане піде геть, нехай душа відпустить всі жалі, а серце забуде про образи. Бажаю жити славно і праведно, бажаю кожен день зустрічати з посмішкою і надією, бажаю наповнювати цей світ щедрістю і добротою.

У Страсну п’ятницю бажаю миру і спокою, здоров’я і терпіння душі. Нехай в родині буде лад, нехай за вікном цвітуть сади щастя, нехай серце плекає любов і надію. Бажаю любити цей світ і своє життя, як Ісус любив всіх людей на Землі.

У Страсну п’ятницю бажаю стати міцніше вірою, добрішою душею, чуйніше серцем. Нехай кругом буде мир і благодать, за які Ісус без краплі жалю віддав Своє життя, нехай кожен день приносить радість, щастя і любов, нехай щовечора дає можливість щиро покаятися і відкрито помолитися.

Страсна п’ятниця – це час для покаяння і молитви, а також для внутрішнього очищення. Бажаємо вам відчути тепло і любов, які приносить це свято. Нехай ваші серця будуть наповнені миром і благословенням.

Привітання у віршах на Страсну п’ятниця 2026

У Страсну П’ятницю бажаю,

Хай Земля Вам буде раєм,

За гріхи Ісус людські,

Був розп’ятий на хресті.

За нас він мучився, страждав,

За нас земне життя віддав.

Надію людям дарував

І шлях спасіння показав!

Нині п'ятниця Страсна,

І хочемо ми побажати,

Щоб могли ви без сумнівів

Спокус уникати.

Щоб здоров'я було міцним

З Божою допомогою завжди.

І смирення вистачало

Вам на довгі роки.

Нехай в цей день пташки гнізда не в’ють,

А жоден з нас роботу оминає,

Хай пам’ятає кожен Ісуса путь,

Хай цей день кожен поважає.

Нехай та пролитая кров

Гріхи замолює всі наші.

І не повторюється знов

Той біль, свавілля... Просто нащо?

Хай все найкраще буде навкруги,

Хай безліч усмішок сяють на обличчях,

Щоб у житті вистачало снаги

Щасливим бути аж понад сторіччя.

З великою п'ятницею страсною,

З днем скорботи, але ще – надії.

Нехай буде Бог завжди з тобою,

І стануть радості безмежні,

Адже скоро Великдень, чекай його,

Щоб добрість в життя примчала знову,

Збулося задумане все,

Заспівали птахи знову біля будинку!

За вікном уже весна,

Нині – П'ятниця Страсна.

Побажаю я в це свято

Доброти вам всім багато,

Щоб здоров'я лиш кріпшало,

А смирення – вистачало.

З Богом в серці вам завжди

Жити довгії роки!

Привітання на Страсну п'ятницю 2026 у листівках