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Росія атакувала Полтаву дронами: що відомо

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Полтаву дронами: що відомо
У Полтаві пролунала серія вибухів
фото з відкритих джерел

Після вибухів у місто було зафіксовано проблеми зі світлом

Пізно ввечері, 27 березня, Росія атакувала Полтаву дронами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута.

За словами Когута, є влучання у промзону у межах містах. Відомо, що після вибухів у Полтаві було зафіксовано проблеми зі світлом.

Пізніше Когут написав, що є інформація про пошкодження складських приміщень одного з підприємств у межах Полтавської громади.

«Інформації про постраждалих наразі не надходило. ДСНС працює над усуненням наслідків атаки», – зазначив Когут.

Раніше ми писали, Росія атакувала Дніпро БпЛА. Внаслідок атаки у місті вирують пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Місцеві пабліки повідомляють, що у Дніпрі пролунала серія вибухів, після яких виникло багато пожеж. За попередньою інформацією, удар прийшовся на центр міста.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак прокоментував вибухи у Дніпрі:

«Через атаку дронів у Дніпрі сталося одразу кілька пожеж. Зайнялися авто, об'єкти інфраструктури. Всі служби працюють. Чи є постраждалі – з'ясовуємо».

Також окупанти вдарили дронами по Харкову. Внаслідок ударів є постраждалі. Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує «Главком».

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє, що ворог щонайменше 12 разів вдарив по Харкову своїми бойовими БпЛА.

Терехов додав, що пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди. Усі відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілу Харкова.

Нагадаємо, 25 березня окупанти масовано атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області дронами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

Відомо, що у Кривому Розі під час дронової атаки пролунало близько 15 вибухів.

Місцеві пабліки пишуть, що у Кривому Розі спалахнула декілька пожеж після масованої атаки Росії. Також зазначається, що удари по місту тривали майже годину.

Теги: війна вибух Полтава

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