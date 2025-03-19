Президент України розповів деталі розмови з Трампом

Зеленський розповів про ситуацію на полі бою та наслідки російських ударів

Трамп поділився з українським лідером деталями своєї розмови з Путіним

Україна і США повинні продовжувати працювати разом для досягнення реального припинення війни і встановлення тривалого миру. Під американським лідерством можна досягти тривалого миру вже цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Як зазначив Зеленський, президент США Дональд Трамп поділився деталями своєї розмови з російським диктатором Володимиром Путіним та ключовими питаннями, які вони обговорили.

Президент наголосив, що одним з перших кроків до повного припинення війни могло б стати припинення ударів по об'єктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури.

«Я підтримав цей крок, і Україна підтвердила, що ми готові його здійснити. Наші команди обговорювали цей крок у Джидді. Американська сторона також запропонувала безумовне припинення вогню на лінії фронту, і Україна також прийняла цю пропозицію. Ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб це відбулося. Ми вважаємо, що такі кроки необхідні для того, щоб створити можливість для підготовки всеосяжної мирної угоди під час припинення вогню», – каже він.

Крім того, політики говорили про ситуацію на полі бою та наслідки російських ударів.

«Ми говорили про ситуацію в Курській області, торкнулися питання звільнення військовополонених, повернення українських дітей, які були захоплені російськими силами. Також обговорили стан протиповітряної оборони України та можливості її посилення для захисту життів», – наголосив очільник України.

За словами Зеленського, вони з президентом США доручили командам розв'язати технічні питання, пов'язані з реалізацією та розширенням часткового припинення вогню.

«Українська та американська команди готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями для продовження координації кроків на шляху до миру. Ми доручили нашим радникам і представникам провести цю роботу якнайшвидше. Ми відзначили позитивну роботу наших радників і представників – Рубіо, Вальса, Келлога, Єрмака, Сибіги, Умерова і Паліси. На наступних зустрічах команди можуть узгодити всі необхідні аспекти просування до міцного миру і гарантій безпеки» – пояснив він.

Як наголосив український лідер, політики домовилися підтримувати постійний контакт, у тому числі на найвищому рівні та через команди.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у Білому домі провів телефонну розмову з президентом України. Очільник США назвав її «дуже хорошою».

Як розповів Трамп, розмова із Зеленським тривала годину. За словами політика, значна її частина ґрунтувалася на вчорашній розмові з главою Кремля, аби узгодити запити і потреби Росії та України.

Як відомо, Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії.

Згодом Трамп назвав телефонну розмову з російським диктатором «дуже доброю і продуктивною».

До слова, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.