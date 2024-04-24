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Росія планує зірвати Глобальний саміт миру – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія планує зірвати Глобальний саміт миру – Зеленський
За словами Зеленського, Глобальний саміт миру у Швейцарії дасть шанс на справедливий мир й відновлення дієвості міжнародного права
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Українська розвідка має інформацію про те, що Росія підготувала план зриву мирного саміту

Росія має конкретний план для зриву Глобального саміту миру, який має відбутися у Швейцарії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій, які працюють в Україні.

«У нас є точна інформація від розвідки – конкретні дані, – що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. І ми разом повинні цьому протидіяти – повинні працювати в єдності заради справедливого миру», – зазначив він.

Зеленський зазначив, що нині весь світ зацікавлений, аби примусити Росію до миру й поваги до міжнародного права.

За словами президента, Глобальний саміт миру у Швейцарії дасть шанс на справедливий мир й відновлення дієвості міжнародного права.

Нагадаємо, Глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться 15-16 червня на курорті Біргеншток у швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Як повідомлялося, Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів держав-учасниць. За словами українського президента Володимира Зеленського, цей саміт має «наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення дії міжнародного права має бути здійснено повністю». 

До слова, речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Москва відмовиться від участі в майбутньому глобальному саміті миру, якщо її туди раптом вирішать запросити.

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Теги: Швейцарія саміт розвідка Володимир Зеленський росія президент

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