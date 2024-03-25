Путін зробив заяву по теракту у «Крокус Сіті» та знову приплів Україну

Путін заявив, що теракт був скоєний руками радикальних ісламістів, після чого вони нібито прямували в Україну

«Росія знає, хто це зробив, але нас цікавить хто замовник», – російський диктатор

Сьогодні, 25 березня, російський диктатор Володимир Путін проводить нараду щодо заходів, які вживаються після теракту в «Крокус Сіті Холлі». Він заявив, що нібито знає, хто є організатором нападу, а також вчергове спробував приплести Україну.

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За словами Путіна, теракт був скоєний руками радикальних ісламістів. Він додав, що «Росія знає, хто це зробив, але нас цікавить хто замовник». Російський диктатор заявив, що теракт «цілком логічно вписується в акції залякування, які проводить Україна».

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«Це злодіяння може бути лише ланкою у цілій серії спроб тих, хто з 2014 року воює з нашою країною руками неонацистського київського режиму. А нацисти, як добре відомо, ніколи не гидували використовувати найбрудніші і нелюдські засоби для досягнення своїх цілей», – зазначив президент РФ.

Далі диктатор продовжив свою думку і заявив, що США намагаються переконати всіх, що «київського сліду немає», але, за його словами, терористи після «Крокуса» буцімто їхали в Україну. Крім того, Путін вкотре спробував переконати росіян, що усі спроби ЗСУ стабілізувати ситуацію на фронті нібито успіху не мають, а контрнаступ повністю провалився.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

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До слова, ФСБ заявила, що підозрювані у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі» нібито хотіли втекти в Україну. Українська розвідка цю інформацію заперечує.