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Грузинський політолог пояснив, як ЗСУ закінчили війну у Карабасі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Грузинський політолог пояснив, як ЗСУ закінчили війну у Карабасі
Росія не мала ресурсів, щоб залишити своїх «миротворців» у Нагірному Карабасі
фото з відкритих джерел

Гела Васадза: «Насправді російські війська вивели звідти Збройні сили України, які настільки ослабили Росію, що вона просто не може там їх лишити»

Росія вивела свої війська з Карабаху, оскільки Збройні сили України настільки ослабили країну-агресорку, що вона не може там їх лишити. Про це заявив експерт Грузинського центру стратегічного аналізу (GSAC) Гела Васадзе в інтерв’ю «Главкому».

«Це означає, що карабаський конфлікт завершено. Також це означає, що коли з Баку росіян дуже настійливо попросили вивести війська, у Росії просто не було ресурсів, аби їх там залишити. Тепер місце російської армії зайняла азербайджанська, яка перемогла у цій війні. Але насправді російські війська вивели звідти Збройні сили України, які настільки ослабили Росію, що вона просто не може там їх лишити», – повідомив він.

Політолог наголосив, що російської армії в Карабасі було настільки мало, що весь цей контингент «просто ляже за два бої під Бахмутом чи Авдіївкою». Він також спрогнозував поведінку країни-агресорки щодо Вірменії, яка взяла курс на вихід з усіх структур, пов’язаних з Москвою.

«Давайте так – російську військову базу зі своєї території уряд Вірменії вимагає вивезти? Ні. Російських прикордонників вимагає вивезти? Ні. Російський бізнес, який контролює ключові галузі вірменської економіки, вимагає замінити? Ні. Чи до Південно-кавказької залізниці, яка на території Вірменії передана Росії в концесію, є якісь претензії? Ні», – наголосив Гела Васадзе.

Експерт також додав, що Пашинян (прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, – «Главком») їздив до Казані і обіцяє бути разом з Росією. За його словами, росіяни бісяться, оскільки разом із Росією у регіоні буде присутній і Захід, і Іран.

Нагадаємо, російське військове керівництво ухвалило рішення вивести своїх «миротворців» із території колишньої невизнаної республіки Нагірний Карабах, яку зараз внаслідок бойових дій контролює Азербайджан. Перший склад і військова техніка «миротворчого контингенту» залишили територію храму Худаванг у Кяльбаджарському районі. Контингент росіян вийшов звідти всього кілька днів тому і наразі туди зайшла азербайджанська поліція.

Російські «миротворці» були розміщені в Карабаху за підсумками тристоронньої заяви, підписаної 10 листопада 2020 року між лідерами Азербайджану, Росії та Вірменії. Азербайджан повернув Карабах під свій контроль в ході одноденної військової операції. 19 вересня 2023 року міноборони Азербайджану заявило про «антитерористичні заходи» в Карабасі для відновлення конституційного ладу країни. Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових.

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Теги: Нагірний Карабах росія ЗСУ Азербайджан

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