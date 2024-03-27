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США та Південна Корея знайшли протидію незаконному експорту нафти до КНДР

Катерина Іванова
glavcom.ua
США та Південна Корея знайшли протидію незаконному експорту нафти до КНДР
У 2017 році ООН наклала санкції на постачання нафти у КНДР у відповідь на випробування ядерної зброї. Проте Росія почала постачати нафту до КНДР всупереч санкціям
фото з відкритих джерел

Посадовці двох країн утворять робочу групу для розробки незалежних санкцій проти компаній, причетних до постачання нафти до КНДР

Сполучені Штати і Південна Корея домовилися про співпрацю для протидії постачанню до КНДР нафти, а також погодили розглянути можливість застосування санкцій до порушників резолюцій ООН. Про це з посиланням на південнокорейське МЗС повідомляє Yonhap.

Розробкою додаткових механізмів і заходів блокування доступу КНДР до джерел забезпечення реалізації її ядерних і ракетних програм займеться створена Вашингтоном і Сеулом окрема робоча група, у першому засіданні якої у Вашингтоні взяли участь понад 30 офіційних осіб із дипломатичних і розвідувальних відомств двох країн та представників їх урядів із санкційної політики.

Під час зустрічі сторони обговорили шляхи протидії незаконним спробам Північної Кореї обійти обмеження на закупівлю сирої нафти, підкресливши, що нафтовий імпорт понад встановлений ООН ліміт порушує резолюції Ради Безпеки ООН.

Посадовці та експерти також наголосили на необхідності тісної співпраці для протидії здатності КНДР закуповувати збільшені обсяги нафти, зокрема з Росії, заявивши, що це безпосередньо сприяє Пхеньяну в розвитку його незаконних ракетно-ядерних програм та нарощуванню агресивних військових потужностей.

Сторони також домовилися розглянути можливість застосування незалежних санкцій проти осіб і компаній, причетних до незаконного постачання нафти до КНДР.

Нагадаємо, у 2017 році ООН наклала санкції на постачання нафти у КНДР у відповідь на випробування ядерної зброї.

Проте Росія почала постачати нафту безпосередньо до Північної Кореї всупереч санкціям ООН. Це сильніше зміцнює зв'язки між авторитарними режимами і завдає нового удару міжнародним зусиллям зі стримування Пхеньяну. 

Також Південна Корея спільно з США провели масштабні повітряні навчання. Зазначається, що навчання стали відповіддю на артилерійські навчання армії КНДР 7 березня. Повідомляється, що у бойовій стрілянині брали участь підрозділи, здатні завдати удару по Сеулу.

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Теги: росія Південна Корея санкції імпорт навчання блокування обмеження

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