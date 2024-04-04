Удар дронів по Харкову: Зеленський відреагував

У ніч на 4 квітня росіяни атакували Харків дронами-камікадзе

Володимир Зеленський: «Російські терористи відповідатимуть за свої дії в Харкові та за всі акти агресії проти нашого народу»

Російські загарбники вдарили по Харкову 4 квітня, використавши дрони-камікадзе. Зміцнення можливостей протиповітряної оборони України допоможе зберегти життя. Про це повідомив президент України Володимира Зеленського у Twitter (X).

«Удар по Харкову, звичайний житловий будинок. Трьома шахедами. Підлий і цинічний напад, коли рятувальники прибули на місце удару, терористи атакували знову», – написав глава держави.

Внаслідок атаки загинули три рятувальники та жінка.

Зеленський наголосив, що зміцнення протиповітряної оборони нашої країни дозволить зберегти життя та захистити українців.

«Російські терористи відповідатимуть за свої дії в Харкові та за всі акти агресії проти нашого народу. Ми працюємо з нашими партнерами, щоб посилити захист наших міст і сіл та захистити наших громадян. Зміцнення можливостей протиповітряної оборони України безпосередньо означає порятунок життів», – зазначив президент.

Президент висловив співчуття родинам та близьким загиблих.

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня росіяни атакували Харків дронами-камікадзе. Ворог спрямував «Шахеди» на багатоповерхівки та приватні будинки.

Крім того, коли на місце влучання прибули рятувальники та поліція, окупанти ще раз вдарили по місту. За останніми даними, внаслідок атаки загинули четверо осіб, 12 людей отримали поранення. Серед жертв – троє рятувальників.