Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський назвав розмову з Трампом найпродуктивнішою та анонсував домовленості щодо ППО

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський назвав розмову з Трампом найпродуктивнішою та анонсував домовленості щодо ППО
Президент розповів, що цього тижня Міноборони України уклало угоду з однією з провідних американських компаній
фото: Офіс президента

Данія і США посилюють оборонну співпрацю з Україною

Президент України Володимир Зеленський назвав свою останню телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом «найкращою розмовою за весь цей час». Як інформує «Главком», про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні 5 липня.

Він назвав розмову «максимально продуктивною». За словами президента, вони обговорили кілька «важливих питань», які команди пропрацюють на зустрічах «найближчим часом».

Приєднуйтеся до каналу «Главкома» у Telegram

«Ми обговорили тематику ППО, я вдячний за готовність допомагати. Саме Patriot – ключ до захисту від балістики», – заявив Зеленський.

Президент також розповів, що цього тижня Міноборони України уклало угоду з однією з провідних американських компаній. За його словами, це дасть Україні ще сотні тисяч дронів уже цього року і «ще більше» дронів наступного року. Зокрема, дронів-перехоплювачів, які зараз у пріоритеті.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений, чи зможе покласти край війні Росії проти України.

Крім того, американська щоденна газета New York Post, яку постійно читає президент США Дональд Трамп, випустила звернення, у якому закликала його підтримувати Україну. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібні ракети Patriot для її оборони після розмови з президентом Володимиром Зеленським у п’ятницю та висловив розчарування через те, що президент Росії Володимир Путін не припиняє бойові дії. 

Також ексрозвідник США розповів, коли Трамп «стане агресивнішим» щодо Росії.

Читайте також:

Теги: зброя Володимир Зеленський Дональд Трамп путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп тепер планує продати або подарувати автомобіль, який зараз припаркований біля Білого дому
Трамп планує продати Tesla через суперечку з Маском
6 червня, 21:49
Кожен зі звільнених захисників потребує негайної медичної допомоги
Україна та Росія провели обмін полоненими
10 червня, 17:41
Трамп погодився на проведення удару по Ірану, але потім він вирішив зачекати
Трамп схвалив план військової атаки на Іран, але поки відклав реалізацію – WSJ
19 червня, 01:28
Підозра Чернишову, удар по Києву. Головне за 23 червня
Підозра Чернишову, удар по Києву. Головне за 23 червня
23 червня, 21:31
Власюк підкреслив, що санкції США проти Росії через війну в Україні не скасовано
Офіс президента пояснив, як скасування санкцій проти Сирії торкнулось обмежень Росії
2 липня, 21:09
Американський лідер незабаром проведе розмову з президентом України
Трамп визнав, що Путін не хоче припиняти війну
Вчора, 11:11
Тренер Тудор, а також гравці Веа, Маккені, Гатті, Локателлі та Влахович були присутні на зустрічі з Трампом
«Чуваче, я просто хочу грати у футбол». Гравець «Ювентуса» розповів про зустріч з Трампом
19 червня, 16:11
Володимир Зеленський прибув до Гааги на саміт НАТО
Немає жодних ознак того, що Путін хоче зупинити цю війну – Зеленський
24 червня, 19:17
Трамп – мужня людина, а НАТО «кинуло» Росію. Головні заяви Путіна у Мінську
Трамп – мужня людина, а НАТО «кинуло» Росію. Головні заяви Путіна у Мінську
27 червня, 19:45

Події в Україні

В Україні вдруге за день масштабна тривога: РФ підняла носій «Кинджала»
В Україні вдруге за день масштабна тривога: РФ підняла носій «Кинджала»
Зеленський назвав розмову з Трампом найпродуктивнішою та анонсував домовленості щодо ППО
Зеленський назвав розмову з Трампом найпродуктивнішою та анонсував домовленості щодо ППО
Генсек ООН засудив удари РФ по Україні та заявив про ризик для ядерної безпеки
Генсек ООН засудив удари РФ по Україні та заявив про ризик для ядерної безпеки
Дуда розповів, як США блокували передачу Україні винищувачів
Дуда розповів, як США блокували передачу Україні винищувачів
Чи йдуть бої на Дніпропетровщині? ЗСУ повідомили про ситуацію в регіоні
Чи йдуть бої на Дніпропетровщині? ЗСУ повідомили про ситуацію в регіоні
Зеленський розповів, які країни допоможуть Україні виробляти дрони та зброю
Зеленський розповів, які країни допоможуть Україні виробляти дрони та зброю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 липня: ситуація на фронті
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 липня 2025
28K
У Києві припинив роботу ресторан футболіста збірної України
22K
Надія Савченко висловилась про свій другий полон
17K
Пентагон перевірив запаси боєприпасів: NBC дізнався результати
9637
РФ намагається тиснути на ООН, щоб легалізувати «референдуми» на окупованих територіях

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua