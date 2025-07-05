Зеленський назвав розмову з Трампом найпродуктивнішою та анонсував домовленості щодо ППО

Президент розповів, що цього тижня Міноборони України уклало угоду з однією з провідних американських компаній

Данія і США посилюють оборонну співпрацю з Україною

Президент України Володимир Зеленський назвав свою останню телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом «найкращою розмовою за весь цей час». Як інформує «Главком», про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні 5 липня.

Він назвав розмову «максимально продуктивною». За словами президента, вони обговорили кілька «важливих питань», які команди пропрацюють на зустрічах «найближчим часом».

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«Ми обговорили тематику ППО, я вдячний за готовність допомагати. Саме Patriot – ключ до захисту від балістики», – заявив Зеленський.

Президент також розповів, що цього тижня Міноборони України уклало угоду з однією з провідних американських компаній. За його словами, це дасть Україні ще сотні тисяч дронів уже цього року і «ще більше» дронів наступного року. Зокрема, дронів-перехоплювачів, які зараз у пріоритеті.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений, чи зможе покласти край війні Росії проти України.

Крім того, американська щоденна газета New York Post, яку постійно читає президент США Дональд Трамп, випустила звернення, у якому закликала його підтримувати Україну.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібні ракети Patriot для її оборони після розмови з президентом Володимиром Зеленським у п’ятницю та висловив розчарування через те, що президент Росії Володимир Путін не припиняє бойові дії.

Також ексрозвідник США розповів, коли Трамп «стане агресивнішим» щодо Росії.