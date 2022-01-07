  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    НАТО запросило Україну на першу у 2022 році нараду голів оборонних відомств

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Україна також візьме участь у засіданні Альянсу - НАТО запросило Україну на першу у 2022 році нараду голів оборонних відомств
    Україна також візьме участь у засіданні Альянсу
    фото з відкритих джерел

    Перша у поточному році нарада Альянсу відбудеться віртуально

    Перша нарада голів оборонних відомств країн НАТО в новому році пройде віртуально з 12 по 13 січня. На засідання запросять колег з України та Грузії, повідомила пресслужба Альянсу.

    «Вище військове керівництво НАТО, Військовий комітет, збереться віртуально 12-13 січня 2022 року в Брюсселі, Бельгія. Адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету, головуватиме на засіданнях, на яких будуть присутні міністри оборони союзників», – сказано в анонсі.

    Також на засіданнях будуть присутні Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Тод Уолтерс і Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО з трансформації генерал Філіп Лавінь.

    Дводенне засідання, як очікується, має дозволити глав оборонних відомств зустрітися і обговорити питання, що мають стратегічне значення для Альянсу. Перший день буде присвячений військово-стратегічному мисленню, обговоренню концепції наріжного каменю бойових дій НАТО, майбутніх напрямків роботи, пов'язаних з її реалізацією, а також ходу реалізації Концепції стримування і захисту євроатлантичного регіону.

    Останнє засідання дня буде присвячене військовим внескам у нову Стратегічну концепцію.

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розпочне другий день зустрічі оглядом поточного політичного контексту, який представлять 30 головнокомандувачів силами оборони.

    Потім буде повна оновлена інформація про поточну ситуацію у галузі безпеки і обговорення поточної позиції НАТО щодо стримування і оборони.

    «Потім глави оборонних відомств зустрінуться зі своїми грузинськими та українськими колегами відповідно, щоб обговорити ситуацію з безпекою в своїх країнах, а також поточний прогрес у проведенні реформ, пов'язаних з обороною», – повідомляють у пресслужбі Альянсу.

    Нагадаємо, напередодні Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом Фінляндії Саулі Нііністе та прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон нарощення російських сил в Україні та навколо неї.

    Раніше Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія, яка пройде 12 січня.

    Нагадаємо, 9 січня українці по всьому світу проведуть глобальну акцію «Скажи Путіну Ні»

    Як стало відомо, НАТО скликає екстрене засідання через російську загрозу.

    Читайте також:
    Теги: НАТО Україна Єнс Столтенберг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    НАТО запросило Україну на першу у 2022 році нараду голів оборонних відомств