НАТО запросило Україну на першу у 2022 році нараду голів оборонних відомств

Перша у поточному році нарада Альянсу відбудеться віртуально

Перша нарада голів оборонних відомств країн НАТО в новому році пройде віртуально з 12 по 13 січня. На засідання запросять колег з України та Грузії, повідомила пресслужба Альянсу.

«Вище військове керівництво НАТО, Військовий комітет, збереться віртуально 12-13 січня 2022 року в Брюсселі, Бельгія. Адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету, головуватиме на засіданнях, на яких будуть присутні міністри оборони союзників», – сказано в анонсі.

Також на засіданнях будуть присутні Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Тод Уолтерс і Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО з трансформації генерал Філіп Лавінь.

Дводенне засідання, як очікується, має дозволити глав оборонних відомств зустрітися і обговорити питання, що мають стратегічне значення для Альянсу. Перший день буде присвячений військово-стратегічному мисленню, обговоренню концепції наріжного каменю бойових дій НАТО, майбутніх напрямків роботи, пов'язаних з її реалізацією, а також ходу реалізації Концепції стримування і захисту євроатлантичного регіону.

Останнє засідання дня буде присвячене військовим внескам у нову Стратегічну концепцію.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розпочне другий день зустрічі оглядом поточного політичного контексту, який представлять 30 головнокомандувачів силами оборони.

Потім буде повна оновлена інформація про поточну ситуацію у галузі безпеки і обговорення поточної позиції НАТО щодо стримування і оборони.

«Потім глави оборонних відомств зустрінуться зі своїми грузинськими та українськими колегами відповідно, щоб обговорити ситуацію з безпекою в своїх країнах, а також поточний прогрес у проведенні реформ, пов'язаних з обороною», – повідомляють у пресслужбі Альянсу.

Нагадаємо, напередодні Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом Фінляндії Саулі Нііністе та прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон нарощення російських сил в Україні та навколо неї.

Раніше Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія, яка пройде 12 січня.

Нагадаємо, 9 січня українці по всьому світу проведуть глобальну акцію «Скажи Путіну Ні»

Як стало відомо, НАТО скликає екстрене засідання через російську загрозу.

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