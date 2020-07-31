Наші реалії: військовий гине від мінометної міни - це називається «різко погіршилося здоров'я»

Війна на Донбасі...

Як це, взагалі, трапилось, що троє військових в зоні ООС «померли через різке погіршення стану здоров'я»? І все, жодних пояснень - ні обставин трагедії, ні лікарі нічого не кажуть, ні командування.

Вони, зокрема, разом служили, чи ні? Для того, щоб дізнатися або оприлюднити таку інформацію розтину робити не треба.

Незалежно від того, що вони там приховують, чи не приховують - це повний провал відомчих інформаційних служб. Якщо професійна журналістика не зреагує належним чином на цю екстра-дивну новину до кінця дня, то це буде і її ганебний провал теж.

Не треба намагаютися тримати нас за ідіотів.

Р.S. Тут мені уже пишуть, що поруч з одним з них вибухнула мінометна міна. Так це тому у нього «різко погіршилося здоров'я»? Взагалі-то, я ще сумніваюся, що це правда. Бо приховати таке майже неможливо, а рівень обурення від того, що подібним чином у нас гарантується «непорушення перемир'я» – важко й уявити...

Джерело: Блог Сергія Тихого

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