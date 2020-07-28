Це треба чути. Виступ батька загиблого під Зайцевим сержанта Журавля

Такі слова на камінь не падають

Батько сержанта Журавля. Батько Воїна.

Це треба чути. По всіх радіостанціях крутити, як сигнал точного часу.

(Реву - як у 2014-му: знову всі архетипи колективного несвідомого увімкнулись, і знову гроза збирається в небі над Києвом, зріють, зріють грона Божого гніву...)

В добрий час, батьку! Такі слова на камінь не падають.

Джерело: блог Оксани Забужко

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