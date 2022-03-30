Росія прагне дискредитувати Україну. МЗС прокоментувало запуски мін у дрейф Чорним морем

РФ вигадала новий спосіб морського розбою

Військово-морські сили Росії продовжують вдаватися до злочинних дій у Чорному морі. Тепер кораблі країни-агресора розкидають там безконтрольні дрейфувальні боєприпаси. Про це повідомили в МЗС.

Про це стало відомо, коли кілька з таких помітили неподалік від берегів Туреччини та Румунії 26-28 березня. Зокрема, у Румунії знешкодили два таких боєприпаси. При цьому зухвалість таких дій у тому, що це міни, які колись належали українській армії. 29 березня на це вже відреагувало Міністерство закордонних справ України.

Міністерство закордонних справ акцентує, що це вже далеко не перший розбійний вчинок флотилії Росії від початку вторгнення. Адже раніше їхні кораблі захоплювали та знищували цивільні морські судна. Також вони використовуються для бомбардування території України з моря.

Тому використання морських мін у якості безконтрольних дрейфуючих боєприпасів є просто новим витком злочинних дій росіян у морі. Проте вони свідчать про те, що Росія продовжує вигадувати нові способи морського розбою.

«Росія вигадала новий вид морського розбою. Вона свідомо вдається до провокацій та дискредитації України перед міжнародними партнерами. Держава-агресорка прагне приховати свою незаконну діяльність у Чорному морі, що суперечить принципам та нормам міжнародного морського та гуманітарного права», – повідомили в МЗС України.

Річ у тім, що виявлені боєприпаси були українськими до 2014 року. Проте окупанти їх привласнили в момент незаконного захоплення під свій контроль Автономної Республіки Крим.

Відтак, якщо запуск мін призведе до трагедії, міжнародна спільнота вже знатиме, що це черговий злочин армії Росії.

Нагадаємо, Туреччина виявила й знешкодила вже другу міну у Чорному морі.

Як відомо, першу міну було виявлено 26 березня неподалік входу в протоку Босфор та знешкоджено. Рух протокою на час операції зі знешкодження закрили.

Як раніше повідомлялося, Росія замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і збрехала, що це українські міни.

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