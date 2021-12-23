Росія назвала умову відкриття усіх пунктів пропуску на Донбасі
Кремль хоче, щоб Україна визнала російську вакцину і документи окупантів про вакцинацію
На переговорах Тристоронньої контактної групи, що відбулися 22 грудня, російська сторона пропонувала відкрити всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбас на період зимових свят. Але за умови визнання документів про вакцинацію від коронавірусу на окупованих територіях російською вакциною. Про це повідомив представник української делегації у ТКГ із питань Донбасу Сергій Гармаш в ефірі 24 каналу.
«Вони виступили з несподіваною заявою. Спочатку вона здалася оптимістичною», – сказав він.
Гармаш уточнив, що КПВВ пропонувалося відкрити з 30 грудня по 10 січня.
«Вони були готові зробити це, якщо Україна визнає їхній документ про вакцинацію і визнає російську вакцину», – сказав він.
Гармаш наголосив, що питання російських вакцин – це не компетенція ТКГ. Визнання документів про вакцинацію, на його думку, це фактично:
- суб'єктивізація тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей як сторони конфлікту;
- зняття відповідальності з Росії за війну на Донбасі;
- визнання факту громадянської війни.
«Тому це нездійсненна вимога… Ми запропонували без різних вимог відкрити все КПВВ. Ми готові були це зробити і сьогодні (23 грудня, – ред.). Але той бік знову підвів питання відкриття КПВВ до виконання їх де-факто політичних вимог», – додав Гармаш.
Тим часом окупаційна влада Донбасу бідкається, що Київ не відкриє блокпости на свята.
Нагадаємо, Україна розробила кроки для врегулювання на Донбасі і направила документ Росії.
Нагадаємо, Тристороння контактна група 22 грудня домовилася повернутися до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.