Росія назвала умову відкриття усіх пунктів пропуску на Донбасі

Кремль хоче, щоб Україна визнала російську вакцину і документи окупантів про вакцинацію

На переговорах Тристоронньої контактної групи, що відбулися 22 грудня, російська сторона пропонувала відкрити всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбас на період зимових свят. Але за умови визнання документів про вакцинацію від коронавірусу на окупованих територіях російською вакциною. Про це повідомив представник української делегації у ТКГ із питань Донбасу Сергій Гармаш в ефірі 24 каналу.

«Вони виступили з несподіваною заявою. Спочатку вона здалася оптимістичною», – сказав він.

Гармаш уточнив, що КПВВ пропонувалося відкрити з 30 грудня по 10 січня.

«Вони були готові зробити це, якщо Україна визнає їхній документ про вакцинацію і визнає російську вакцину», – сказав він.

Гармаш наголосив, що питання російських вакцин – це не компетенція ТКГ. Визнання документів про вакцинацію, на його думку, це фактично:

суб'єктивізація тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей як сторони конфлікту;

зняття відповідальності з Росії за війну на Донбасі;

визнання факту громадянської війни.

«Тому це нездійсненна вимога… Ми запропонували без різних вимог відкрити все КПВВ. Ми готові були це зробити і сьогодні (23 грудня, – ред.). Але той бік знову підвів питання відкриття КПВВ до виконання їх де-факто політичних вимог», – додав Гармаш.

Тим часом окупаційна влада Донбасу бідкається, що Київ не відкриє блокпости на свята.

Нагадаємо, Україна розробила кроки для врегулювання на Донбасі і направила документ Росії.

Нагадаємо, Тристороння контактна група 22 грудня домовилася повернутися до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

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