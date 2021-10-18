НАТО сухо відреагувало на розрив стосунків з Росією

Російська Федерація поки офіційно не поінформувала міжнародний секретаріат НАТО про те, що РФ призупиняє роботу представництва при Альянсі

Російська Федерація поки офіційно не поінформувала міжнародний секретаріат НАТО про те, що РФ призупиняє роботу представництва при Альянсі

Кремль вирішив призупинити роботу представництва при НАТО

НАТО взяло до відома заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова про припинення роботи російської місії при Альянсі. Однак, зазначили НАТО, офіційних повідомлень з цих питань не надходило. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Ми взяли до відома коментарі міністра Лаврова до засобів масової інформації», – цитує журналіст прессекретаря НАТО Оану Лунджеску.

При цьому вона зазначила, що НАТО поки не отримувала ніяких офіційних повідомлень з піднятих главою російського МЗС питань.

Нагадаємо, сьогодні Російська Федерація проінформувала міжнародний секретаріат НАТО про те, що РФ призупиняє роботу представництва при Альянсі. Відповідне рішення було прийнято через те, що організація вислала вісьмох співробітників російської місії.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль призупиняє роботу представництва при НАТО з 1 листопада. За його словами, внаслідок того, що НАТО вислала співробітників місії РФ, в країні не залишилося належних умов для, нібито, продовження дипломатичної діяльності.

Як повідомлялося, після подій 2014 року та агресії Росії проти України НАТО припинило будь-яку військову співпрацю з РФ. Водночас Північноатлантичний альянс намагається тримати відкритими канали зв’язку із кремлівським керівництвом для запобігання непорозумінням.

Раніше стало відомо, що НАТО виганяє вісьмох співробітників місії РФ через «ворожу діяльність».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що рішення забрати акредитацію для восьми членів російської делегації при НАТО було зроблено, спираючись на дані розвідки.

Як відомо, дипломатичний скандал у Брюсселі розгорається на тлі повідомлень про звернення сенаторів США з Демократичної та Республіканської партій до президента країни Джо Байдена.

За даними Reuters, вони зажадали, щоб президент поставив владі Росії ультиматум: Москва повинна розширити посольство США в РФ, в іншому випадку 300 російських дипломатів вишлють з Вашингтона.

До слова, Столтенберг заявив, що Росія не повинна впливати на бажання України вступити в НАТО.

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