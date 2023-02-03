Чи буде вето для «карального закону» про відповідальність військових: відповідь Зеленського

Президент вважає, що дотримання військової дисципліни є запорукою боєздатності армії

Президент України Володимир Зеленський надав офіційну відповідь на петицію з проханням ветувати законопроєкт, який посилює кримінальну відповідальність військових. Ознайомитися з нею можна на сайті петицій.

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«Підписаний мною закон № 8271 спрямований на покращення стану військової дисципліни та правопорядку під час несення військової служби, підвищення бойової готовності військових частин та їх спроможності виконувати визначені завдання задля захисту Вітчизни», – пише голова держави.

За його словами, при прийнятті рішення про підписання закону була врахована позиція головнокомандувача Збройних сил України та командирів військових частин. Їх позиція полягає в тому, що документ дозволить не лише посилити відповідальність за вчинення правопорушень, а й уникнути необґрунтованих втрат особового складу.

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«З метою удосконалення механізму застосування до військовослужбовців відповідальності за військові адміністративні та військові кримінальні правопорушення мною ініційовано перед Кабінетом міністрів України додаткове опрацювання порушеного питання», – наголошує Володимир Зеленський.

Він висловлює вдячність всім, хто підписав петицію, долучившись до цієї важливої форми взаємодії влади і суспільства. «Поділяю переконання, що покарання за вчинені військові кримінальні та військові адміністративні правопорушення має застосовуватися з урахуванням індивідуального характеру юридичної відповідальності, ступеня тяжкості вчиненого правопорушення, принципів справедливості та верховенства права», – заявляє президент України.

Нагадаємо, що кілька днів тому Зеленський підписав законопроєкт 8271, раніше ухвалений Верховною радою, який передбачає посилення відповідальності для військовослужбовців. Документ посилює покарання військових порушення дисципліни. Також забороняє судам пом'якшувати покарання військовим за непослух, невиконання наказу, погрози начальнику чи насильство проти нього, дезертирство, самовільне залишення військової частини чи поля бою.Законом збільшено строки та штрафи за порушення, запроваджується огляд військовою службою правопорядку резервістів та військовозобов'язаних на факт сп'яніння.

Петиція з вимогою ветувати законопроєкт на сайті президента набрала понад 25 тис. потрібних голосів менше, ніж за добу.