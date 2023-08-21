Розвідка повідомила, коли Кремль оголосить публічну мобілізацію

Єдине, що стримує російську владу в оголошені загальної мобілізації, то це настрої російського населення

Росія може запустити нову хвилю публічної мобілізації вже восени. При цьому у Кремлі думають над тим, як підвищити готовність населення вмерти на війні. Про це повідомив представник головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Нова публічна хвиля мобілізації могла б бути запущена вже давно. Чому публічна? Тому що мобілізаційні заходи на території РФ не припинялися. І після так званої «часткової мобілізації» цей «м'ясний фонд» поповнюється у рашистській армії», – сказав він.

При цьому Юсов допускає, що може бути й нова публічна хвиля. За його словами, єдине, що стримує Кремль, то це настрої російського населення. «Якими б вони не були зазомбованими, але мешканці Кремля побоюються наступних реакцій. Тож вони думають над тим, як підвищити «мобілізаційний запал» і готовність населення іти на забій задля втілення якихось божевільних мрій кремлівського карлика та диктатора», – додав він.

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Так, поки нової хвилі публічної мобілізації в РФ не було, але Юсов вважає це імовірним сценарієм на осінь. Bloomberg повідомляло, що низка представників ФСБ пропонують оголосити воєнний стан у Росії, провести повномасштабну мобілізацію та почати воювати в Україні агресивніше.

Вони також виступають за звільнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. При цьому видання зазначає, що наразі немає жодних ознак, що Кремль збирається зняти Шойгу та Герасимова з їхніх постів. Натомість політичне керівництво розправляється з їхніми агресивними критиками.

Раніше Юсов повідомив, що російська влада щомісяця мобілізовує близько 20 тис. людей. Також повідомлялося, що колишній російський міністр після отримання повістки втік до США.

Триває 544-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень.

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Протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів і здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, будівля навчального закладу та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.